Lazio-Salernitana, contestazione a Lotito e alla squadra: gol e fischi per Felipe Anderson per le voci sulla Juve

La Lazio va in vantaggio contro la Salernitana ma all’Olimpico è contestazione alla squadra e al presidente Lotito; nel mirino dei tifosi c’è soprattutto Felipe Anderson per il possibile passaggio alla Juve

Contestazione durissima quella dei tifosi della Lazio che in occasione dell’anticipo di campionato contro la Salernitana hanno deciso di esprimere il loro dissenso nei confronti della squadra e ancora di più nei confronti di Lotito e di Felipe Anderson, nonostante il gol che ha sbloccato il match.

Lazio-Salernitana: la contestazione alla squadra

Sin dalla vigilia si sapeva che non sarebbe stata una gara facile per la Lazio. I tifosi biancocelesti hanno fischiato i propri giocatori nel momento del loro ingresso in campo e hanno continuato per tutto il riscaldamento. La sconfitta nel derby contro la Roma e una stagione che non ha offerto grandi soddisfazioni dopo il secondo posto dell’anno scorso, hanno portato a un clima molto teso tra i tifosi biancocelesti. La rabbia della Curva si è manifestata in particolar modo con uno striscione: “Non siete degni di indossare la nostra maglia”.

Felipe Anderson: doppietta e fischi

Ad aprire le marcature per la Lazio ci ha pensato Felipe Anderson ma a differenza di occasioni simili, invece di esultanze da parte dei tifosi sono arrivati dei fischi. Lo speaker dello stadio ha annunciato l’autore del gol ma i tifosi della Lazio invece di gridare il suo nome hanno deciso di accompagnarlo con una bordata di fischi e non è andata meglio neanche in occaione del suo secondo gol. Nel suo caso però non c’entrano solo le brutte prestazioni della squadra ma anche le voci su un suo possibile trasferimento a parametro zero alla Juventus, che da tempo è sulle tracce dell’esterno offensivo brasiliano.

Lazio in crisi e Roma che vola

Due facce della stessa medaglia, anzi della stessa città: una sorridente, l’altra decisamente meno. I risultati della Lazio in questa stagione sono stati al di sotto delle aspettative dei tifosi, soprattutto dopo il secondo posto dello scorso campionato, e a complicare ancora di più la situazione ci pensano gli ottimi risultati della Roma. Dopo la vittoria nel derby, i giallorossi guidati da Daniele De Rossi hanno vinto anche la gara d’andata dei quarti di finale di Europa League e si stanno rendendo protagonisti di un finale di stagione di altissimo livello.