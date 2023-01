04-01-2023 14:50

Con il 2-1 in casa della Salernitana il Milan apre nel migliore dei modi il suo 2023 e mette pressione al Napoli, ora a +5 sui rossoneri e impegnato stasera nel big match di giornata contro l’Inter a San Siro. Per i tifosi rossoneri, però, la prestazione di Salerno ha una grave pecca e così sul web un reparto finisce sotto attacco.

Milan, attacco sprecone con la Salernitana

La partita contro la Salernitana era sembrata una passeggiata per il Milan, capace di segnare due gol in una manciata di minuti nel corso del primo tempo e dominare l’avversario. Dopo il 2-0 di Tonali, pur continuando a creare numerose occasioni da rete, i rossoneri non sono riusciti a trovare il terzo gol, esponendosi nel finale a una rischiosa rimonta.

Dopo il 2-1 di Bonazzoli, infatti, il Milan ha subito la pressione della Salernitana, riuscendo a non concedere altre occasioni da rete. La sofferenza della squadra di Pioli non è andata giù ai tifosi rossoneri, che sui social se la sono presa con un attacco incapace di chiudere l’incontro.

Milan, i tifosi se la prendono con Giroud

“Partita gestita molto bene per almeno 70 min, a tratti davvero dominanti sul piano del gioco. Peccato i soliti gol mangiati dall’attacco”, il commento su Twitter di Ste. “Grazie Milan, potevano vincere 5-1, ma fa niente, il gioco c’è stato e, se il gioco c’è, i gol non possono che arrivare”, aggiunge WR, tra i più teneri nei confronti della squadra di Pioli.

“Milan convincente, ma sprecone: non possiamo sbagliare tanto davanti”, scrive Renato. “Si potrebbe fare una compilation lunga 15 minuti su tutti i gol divorati dai giocatori del Milan da inizio campionato”, il commento di Christian. “Giroud è un brocco. Ma quale rinnovo?”, il parere di Mefisto che individua nel francese il punto debole della partita odierna. “Ma possibile che si debba ogni volta soffrire così? Sereni mai, ma mai”, la chiosa di Manny.

Milan, polemica sul web per il fallo di Tomori

Tra gli addetti ai lavori, invece, c’è chi come Tancredi Palmeri si concentra su un episodio arbitrale: il contatto tra Piatek e Tomori nella ripresa, sul punteggio di 2-0, in area rossonera. L’arbitro ha giudicato regolare l’intervento del difensore sull’attaccante lanciato a rete: avesse fischiato il rigore, la Salernitana avrebbe avuto più tempo per tentare la rimonta.

“Ma come fa il Var a non dare rigore contro il Milan, per la Salernitana? È rigore per fallo di Tomori, diretto dietro con gamba sinistra su gamba destra di Piatek. Ed è pure rosso per Tomori per fallo da ultimo uomo, checché ne dicano gli insulti nei commenti”, il tweet del giornalista che scatena le reazioni dei milanisti.

“Anche arresto per Tomori e gogna in pubblica piazza, ma va’ va’”, la risposta di Smonterino. “Tanc ma dove lo vedi il rigore ahahaha”, replica Enzo. “Complimenti perché non è per niente semplice riuscire a scrivere un tweet così lungo senza errori ortografici nonostante gli occhi pieni di lacrime”, ironizza Fabio.