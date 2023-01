21-01-2023 20:03

Giornalista pubblicista, redattore e autore, collabora da quasi 15 anni con il giornale dalla sua città, è content creator per diversi siti di divulgazione. Per Virgilio Sport segue i protagonisti del pallone ed è capace di trasformare in video tutto ciò che tocca

Il Napoli fa il suo, esce con i tre punti dal diluvio dell’Arechi nel derby con la Salernitana e mette ulteriore pressione alle inseguitrici, girando a metà campionato con un bottino incredibile di ben 50 punti in classifica.

Dopo un avvio in equilibrio, l’uno due decisivo arriva a cavallo dei due tempi. Anguissa e Di Lorenzo confezionano il vantaggio all’ultimo secondo del primo tempo. Nella ripresa, la zampata di Osimhen dopo il palo di Elmas archivia di fatto il match.

Proprio Elmas non fa rimpiangere Kvaratskhelia, Osimhen è la solita sentenza, Di Lorenzo e Mario Rui sono l’anima. Meno bene Kim e Lozano: il coreano soffre un po’ troppo Piatek, il messicano si vede troppo poco. Nei granata di Nicola, si salvano solo Piatek e Ochoa.

Salernitana-Napoli, le pagelle dei granata

Ochoa 6,5: Reattivo sulla girata ravvicinata di Osimhen in avvio, concede il bis nella ripresa, ma non può nulla sui gol

Reattivo sulla girata ravvicinata di Osimhen in avvio, concede il bis nella ripresa, ma non può nulla sui gol Daniliuc 5: Si lascia prendere in mezzo alla triangolazione tra Elmas e Zambo Anguissa che porta al vantaggio, e concede troppo spazio a Elmas in occasione del raddoppio. Disorientato ( 84′ Sambia sv )

Si lascia prendere in mezzo alla triangolazione tra Elmas e Zambo Anguissa che porta al vantaggio, e concede troppo spazio a Elmas in occasione del raddoppio. Disorientato ( ) Gyomber 6,5: La sua gara dura appena un quarto d’ora, ma prima di uscire per infortunio fa in tempo a salvare il risultato schermando una conclusione a botta sicura di Osimhen ( 16′ Lovato 6: Entra a freddo e regge bene il confronto con Osimhen, dopo qualche passaggio a vuoto, viste le assenze di Fazio e Gyomber, potrà tornare a essere importante)

La sua gara dura appena un quarto d’ora, ma prima di uscire per infortunio fa in tempo a salvare il risultato schermando una conclusione a botta sicura di Osimhen ( Entra a freddo e regge bene il confronto con Osimhen, dopo qualche passaggio a vuoto, viste le assenze di Fazio e Gyomber, potrà tornare a essere importante) Pirola 5,5: Regala spazio e tempo a Osimhen, che ringrazia e fa 2-0, si fa perdonare spendendo bene il giallo su un’azione di sfondamento dello stesso nigeriano

Regala spazio e tempo a Osimhen, che ringrazia e fa 2-0, si fa perdonare spendendo bene il giallo su un’azione di sfondamento dello stesso nigeriano Bradaric 5: Avvio attento, ma sul gol di Di Lorenzo si schiaccia troppo sulla linea di porta concedendo una prateria al campitano azzurro

Avvio attento, ma sul gol di Di Lorenzo si schiaccia troppo sulla linea di porta concedendo una prateria al campitano azzurro Candreva 5,5: Si vede forse per la prima volta al 10′ della ripresa e lo fa con il marchio di fabbrica: cross perfetto per Piatek e, poi, ancora per Pirola, ma è troppo poco

Si vede forse per la prima volta al 10′ della ripresa e lo fa con il marchio di fabbrica: cross perfetto per Piatek e, poi, ancora per Pirola, ma è troppo poco Coulibaly 6: Tenere testa a una macchina perfetta come il centrocampo del Napoli non è semplice. Lui ci prova, si batte bene e fa il suo

Tenere testa a una macchina perfetta come il centrocampo del Napoli non è semplice. Lui ci prova, si batte bene e fa il suo Nicolussi Caviglia 6: Discorso simile a quello fatto per Coulibaly, il ventiduenne di scuola Juve non sfigura, ma può poco contro questo Napoli

Discorso simile a quello fatto per Coulibaly, il ventiduenne di scuola Juve non sfigura, ma può poco contro questo Napoli Vilhena 5: Tra i meno incisivi e di giornata, non si vede praticamente mai ( 72′ Valencia sv )

Tra i meno incisivi e di giornata, non si vede praticamente mai ( ) Dia 5,5: Prova a fare a spallate in un paio di occasioni, ma la sua gara è incolore ( 84′ Bonazzoli sv )

Prova a fare a spallate in un paio di occasioni, ma la sua gara è incolore ( ) Piatek 6,5: Ci prova, fa ammonire Kim e impegna Meret, è il più intraprendente dei suoi, sfrutta gli spazi e lo fa bene, ma non riesce a monetizzare. La grande parata di Meret nel finale gli nega il gol con la complicità del palo

Rivivi le migliori azioni del successo degli azzurri a Salerno

Salernitana-Napoli, le pagelle degli azzurri

Meret 7: Chiude bene sul primo tentativo di Piatek, poi non rischia praticamente più nulla fino al diagonale del polacco dal limite che riesce a deviare sul palo per un finale tranquillo

Chiude bene sul primo tentativo di Piatek, poi non rischia praticamente più nulla fino al diagonale del polacco dal limite che riesce a deviare sul palo per un finale tranquillo Di Lorenzo 8: Sempre pericoloso quando crossa al centro, attento dietro e decisivo in avanti. Scaraventa alle spalle di Ochoa la palla che toglie d’imbarazzo il Napoli e mette in discesa la gara

Sempre pericoloso quando crossa al centro, attento dietro e decisivo in avanti. Scaraventa alle spalle di Ochoa la palla che toglie d’imbarazzo il Napoli e mette in discesa la gara Kim 6: Soffre il duello con Piatek e rischia tanto a metà primo tempo quando è costretto a intervenire con le cattive per fermare il polacco in ripartenza, meglio nella ripresa

Soffre il duello con Piatek e rischia tanto a metà primo tempo quando è costretto a intervenire con le cattive per fermare il polacco in ripartenza, meglio nella ripresa Rrahmani 6: Il lavoro da fare non è molto, ma è sempre ottimamente in posizione e questo semplifica enormemente le cose

Il lavoro da fare non è molto, ma è sempre ottimamente in posizione e questo semplifica enormemente le cose Mario Rui 7: Anima e sicurezza da vendere, al servizio della squadra. Altra gara da incorniciare in una stagione fin qui perfetta

Anima e sicurezza da vendere, al servizio della squadra. Altra gara da incorniciare in una stagione fin qui perfetta Anguissa 6,5: Giganteggia a centrocampo, concedendosi anche qualche giocata in dribbling. Il vantaggio nasce da una sua preziosa invenzione

Giganteggia a centrocampo, concedendosi anche qualche giocata in dribbling. Il vantaggio nasce da una sua preziosa invenzione Lobotka 6: Intelligente e ordinato, mette in mostra un’altra gara importante, pur senza dover fare nulla di straordinario

Intelligente e ordinato, mette in mostra un’altra gara importante, pur senza dover fare nulla di straordinario Zielinski 6: Mai banale, conduce il centrocampo con ordine e tranquillità ( 85′ Ndombele sv )

Mai banale, conduce il centrocampo con ordine e tranquillità ( ) Lozano 6: E’ il meno intraprendente dei suoi e finisce spesso per agevolare il lavoro della retroguardia di casa ( 85′ Politano sv )

E’ il meno intraprendente dei suoi e finisce spesso per agevolare il lavoro della retroguardia di casa ( ) Osimhen 7: Tredicesima rete in campionato e altra prestazione importante. Il bottino non è più largo solo “per colpa” di un Ochoa ancora decisivo ( 88′ Simeone sv )

Tredicesima rete in campionato e altra prestazione importante. Il bottino non è più largo solo “per colpa” di un Ochoa ancora decisivo ( ) Elmas 6,5: Si accende a cavallo dei due tempi e dimostra conferma la sua importanza per questo Napoli: triangolazione al bacio per Anguissa sull’1-0, movimento e palo da fuoriclasse nell’azione del raddoppio.

La pagella dell’arbitro

Daniele Chiffi direzione senza sbavature per il fischietto di Padova, aiutata anche dalla correttezza dei ventidue in campo. Giusto solo il giallo a Pirola sull’incursione di Osimhen. Voto: 6.

I prossimi impegni del Napoli

Archiviato il derby con la Salernitana e il girone d’andata, per gli azzurri di Spalletti inizia il mese che conduce all’impegno negli ottavi di Champions League: il 21 febbraio sarà, infatti, già ora di fare visita all’Eintracht Francoforte. Prima dell’impegno europeo ci sono, però, quattro importanti per avvicinare l’obiettivo. Si parte con lo scontro interno contro la Roma domenica 29 e si chiude con la trasferta di Reggio Emilia, del 17 febbraio contro il Sassuolo. Nel mezzo, i match da non sbagliare con Spezia, in Liguria il 5 febbraio, e con la Cremonese, al Maradona una settimana più tardi.

Qui tutti i prossimi impegni del Napoli