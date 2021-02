Salernitana, parla Dziczek: "Io non mollo mai!"

La grande paura è passata e prima di capirne di più sui tempi per il ritorno sui campi, per Patryk Dziczek è il momento di ringraziare tutti.

Il centrocampista polacco classe ’98 della Salernitana ha pubblicato un post sulla propria pagina Instagram a due giorni dal malore che lo ha colpito durante la partita contro l’Ascoli.

“Ringrazio tutti per i messaggi ricevuti, per tutte le parole di conforto che stanno continuando ad arrivarmi – ha scritto il Nazionale polacco – Non sono in grado di rispondere a tutti ma continuo a leggere messaggi e li apprezzo molto”.

Come già fatto dal club granata, Dziczek ha poi voluto ringraziare nello specifico anche Vittorio Parigini, il più immediato tra gli avversari a prestargli soccorso: “Ancora una volta vorrei ringraziare Francesco Di Tacchio e Vittorio Parigini, oltre a tutto lo staff medico di Salernitana e Ascoli per una reazione immediata e per l’aiuto ricevuto in campo. Io non mollo mai”.

