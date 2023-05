Salvini, Milan e alluvione in Emilia-Romagna in un solo tweet: scoppia la polemica

Dopo la sconfitta del Milan nella semifinale di Champions League, Matteo Salvini pubblica un post (poi cancellato) in cui mette insieme la delusione per i rossoneri e l’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna

17-05-2023 12:18

Sacro e profano si potrebbe dire. La rabbia per l’eliminazione del Milan dalla Champions League fa commettere uno scivolone al ministro delle Infrastrutture e viceministro del governo Meloni, Matteo Salvini. Il numero uno della Lega infatti in un solo messaggio mette insieme sia la delusione per il ko dei rossoneri sia l’alluvione che sta colpendo l’Emilia-Romagna.

Milan e alluvione: il post di Matteo Salvini

Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, non ha mai nascosto la sua fede milanista ed il giorno dopo l’eliminazione dalla Champions League (per mano dei cugini dell’Inter), la delusione deve essere ancora forte. Si spiega in questo modo forse il suo scivolone sui social: “Cuore e impegno (e telefono che squilla di continuo) dedicati ai cittadini di Emilia e Romagna, che lottano con acqua e fango. Un Milan senza cuore, grinta e idee non merita neanche un pensiero”, il post affidato a Twitter e poi rimosso a stretto giro.

Tragedia in Emilia-Romagna a causa del maltempo: a rischio il GP

Il maltempo sta mettendo alle corde l’Emilia-Romagna provocando morte e devastazione, i bollettini che arrivano fanno gelare il sangue con la prefettura di Forlì-Cesena che ha già comunicato la morte di 5 persone e l’evacuazione per 5mila persone della zona. Una situazione di vera e propria emergenza che ora richiede uno sforzo massimo da parte del governo e di tutti i ministri per provare a far fronte ad un momento drammatico. Sempre in tema sport, lo stesso Matteo Salvini aveva esortato tutti sulla possibilità di rinviare il Gp di Imola di Formula 1 proprio per le terribili condizioni in cui versano in questo momento i residenti di quell’area e anche per la dubbia opportunità di correre una gara automobilistica mentre quella zona del Paese sta vivendo una tragedia.

Salvini: arriva la condanna dei social dopo il tweet

Nonostante il tweet sia stato cancellato molto velocemente, i social non perdonano il comportamento del ministro Salvini e nel giro di pochissimi minuti sono arrivati migliaia di messaggi a condannare il passo falso del numero uno della Lega: “Nubifragi e partite di calcio sullo stesso piano – scrive Marianna – Il più fedele dei selfie non è una foto ma un tweet cancellato”. “Ho la sensazione – commenta Alberto – che in un colpo solo Salvini si sia giocato le simpatie dei suoi elettori dell’Emilia-Romagna e di quelli milanisti. Raramente si è visto in un post un accostamento più infelice”. E Johnny si spinge ancora più avanti: “In un paese normale, avremmo già la notizia sull’Agenzia Ansa delle sue dimissioni. Ma non lo siamo purtroppo”.

