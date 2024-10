San Gallo-Fiorentina, dove vederla in diretta tv e streaming Conference League 2024/2025: orario, probabili formazioni e arbitro

Orfano di Gudmundsson e Kean, Palladino punta alla seconda vittoria in questa edizione della competizione europea: chance per Beltran, De Gea in panchina

In occasione della seconda giornata della UEFA Conference League, la Fiorentina di Raffaele Palladino va a far visita al San Gallo tra le mura del “Kybunpark”. Tegola Gudmundsson per l’allenatore viola, che dovrà fare di necessità virtù nelle prossime settimane. Entriamo nel dettaglio delle probabili formazioni del match e di tutte le info utili per vedere la partita in diretta tv e live in streaming.

Dove vedere San Gallo-Fiorentina in diretta tv e streaming

La sfida San Gallo-Fiorentina, in programma oggi alle ore 18.45, sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali 202 e 253 di Sky Sport, con pre gara a partire dalle 18 sul canale 200. La partita sarà visibile live in streaming su Sky e Now, piattaforme mobili accessibili su pc, smartphone e tablet tramite un semplice login, una volta sottoscritto l’abbonamento.

Non è prevista la diretta tv in chiaro su TV8, canale gestito da Sky che trasmetterà il confronto tra il Manchester United di Ten Hag e il Fenerbahce di José Mourinho.

Aggiornamenti in tempo reale sui canali social ufficiali di San Gallo e Fiorentina, senza dimenticare la possibilità di conoscere azioni salienti e risultato grazie a Rai Radio Uno. Highlights del match disponibili sul canale YouTube di Sky Sport poco dopo il triplice fischio.

Le probabili formazioni di San Gallo-Fiorentina

Orfana di Gudmundsson e Kean, la Fiorentina di Raffaele Palladino si presenta a questo appuntamento con un attacco leggero, guidato dall’argentino Beltran e dalla velocità di Kouamé. Occhio alle caratteristiche di Ikoné e Sottil, chiamati ad essere più concreti in zona gol, mentre davanti alla difesa agiranno Bove e Richardson, con l’ex Roma attualmente in vantaggio su Adli. In difesa, aperto il ballottaggio Ranieri-Moreno, con Kayode e Biraghi pronti a spingere sulle corsie esterne. Tra i pali si rivede Terracciano, portiere di coppa.

Sponda elvetica, si va verso un 4-3-1-2, con Toma alle spalle del tandem formato da Geubbels e Mambimbi. In cabina di regia agirà Quintilla, con Görtler e Witzig a completare il reparto. A protezione di Ati Zigi, la coppia Vallci-Stanic.

Le probabili formazioni di San Gallo-Fiorentina:

SAN GALLO (4-3-1-2): Ati Zigi; Okoroji, Vallci, Stanic, Vandermersch; Görtler, Quintilla, Witzig; Toma; Geubbels, Mambimbi. All. E. Maassen.

(4-3-1-2): Ati Zigi; Okoroji, Vallci, Stanic, Vandermersch; Görtler, Quintilla, Witzig; Toma; Geubbels, Mambimbi. All. E. Maassen. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi; Bove, Richardson; Ikoné, Beltrán, Sottil; Kouame. All. R. Palladino.

L’arbitro di San Gallo-Fiorentina sarà Igal Frid

Toccherà all’israeliano Igal Frid dirigere la sfida tra San Gallo e Fiorentina, protagoniste della seconda giornata della UEFA Conference League. Il classe ’92, professionista dal 2015, è alla quarta apparizione in questa competizione, dopo aver arbitrato anche squadre importanti come il Tottenham nel 2021. Fischietto che tende a lasciar correre, estraendo cartellini solo quando necessario, vanta anche 8 partite in Champions ed Europa League, ma nella fase dedicata alle qualificazioni. Non ha nessun precedente con San Gallo e Fiorentina.

