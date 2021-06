Sancho, Chilwell e Maguire in tribuna: Southgate sorprende tutti

Un commissario tecnico deve fare delle scelte. Anche impopolari. Lo sanno bene i selezionati degli Europei, che in virtù dell’allargamento delle rose a 26 giocatori devono per forza di cose lasciare tre elementi in tribuna, visto il limite di 12 in panchina. Inghilterra in subbuglio per le decisioni di Southgate. Fuori Sancho, Chilwell e Maguire.

Per la prima sfida degli Europei, infatti, il commissario tecnico dell’ Inghilterra ha deciso di spedire in tribuna il campione del Borussia Dortmund alla pari del Campione d’Europa con il Chelsea, ovvero Chilwell, e il difensore più costoso della storia, Maguire.

Nessun infortunio per i tre, almeno non comunicato, ma solamente una scelta tecnica per Southgate: tra i tre quella meno sorprendente risulta essere quella di Maguire, visto e considerando come l’esclusione del giocatore del Manchester United fosse nell’aria da diversi giorni, con Shaw selezionato per la panchina.

Dall’altra parte nessuno si aspettava invece l’esclusione di Sancho, uno dei migliori giocatori dell’Inghilterra, che sarebbe comunque partito dalla panchina viste tutte le fiches puntate su Sterling e Foden insieme all’imprescindibile centravanti Harry Kane.

Anche Chilwell, dato tra i possibili titolari alla vigilia, è di fatto una scelta a sorpresa, così come l’esclusione di Grealish dai titolari, in panchina alla pari di Bellingham, che in caso di ingresso nella ripresa potrebbe diventare il più giovane di sempre in campo agli Europei.

Southgate ha comunque sempre dimostrato in passato di non aver paura di scelte coraggiose: il quarto posto dei Mondiali, che ha riportato l’Inghilterra ad ambire a grandi traguardi, ha dato un grande credito al selezionatore, deciso ad andare avanti per la sua strada.

Contro la Croazia partono titolari invece Trippier sulla corsia mancina e Philipps a centrocampo. Southgate già alla vigilia del torneo sembrava poco contento dell’allargamento a 26 della sua rosa: anche nei prossimi match le possibilità di vedere parecchie sorprese sembrano molto concrete.

OMNISPORT | 13-06-2021 14:31