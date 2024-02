Sassuolo-Empoli, moviola: il Var fa sbagliare l’arbitro, quanti casi dubbi

La prova di Aureliano al Maipei Stadium analizzata ai raggi X, il fischietto di Bologna ha concesso due rigori ed ha ammonito quattro giocatori

25-02-2024 05:33

Era balzato agli onori della cronaca per un bel gesto Aureliano, designato da Rocchi per Sassuolo-Empoli: dopo aver arbitrato il match di Serie B fra Palermo e Como, ha regalato il pallone con cui si è giocata la sfida a un piccolo tifoso in tribuna a fine partita. Ha chiesto agli addetti alla sicurezza di aprire la porta che separa il terreno di gioco dalla tribuna e ha raggiunto il tifoso rosanero regalandogli il pallone, un sorriso e una carezza. Vediamo come se l’è cavata ieri al Maipei Stadium.

Clicca qui per vedere gli highlights di Sassuolo-Empoli

I precedenti di Aureliano con Sassuolo ed Empoli

Aureliano aveva diretto il Sassuolo in 4 occasioni: 2 vittorie e 2 sconfitte il totale sin qui. Ultimo incrocio amaro: Aureliano è stato l’arbitro del derby di Coppa Italia della scorsa stagione contro il Modena, finito 3-2 per i canarini. Due gli incroci in questa stagione tra Aureliano ed Empoli: il ko di Monza alla seconda giornata e l’1-1 in casa del Genoa alla 14esima. In totale sono 11 i precedenti con 4 vittorie dell’Empoli, 4 pari e 3 sconfitte.

Aureliano ha ammonito quattro giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Preti e Vecchi con Bonacina IV uomo, Serra al Var e Mariani all’Avar l’arbitro ha ammonito 4 giocatori: 6′ Boloca (S); 54′ Ismajli (E), 56’ Cancellieri (E), 90’+3’ Bastoni (E)

Sassuolo-Empoli, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 23’ annullato il raddoppio di Maleh: il centrocampista, dopo il palo di Cancellieri, ha controllato con il braccio prima di spingere il pallone in rete anche se l’impressione è che la palla gli sbatta addosso: l’arbitro, con l’appoggio del Var, concede il rigore. Al 26′ cade a terra Volpato dopo un presunto contatto con Luperto: Aureliano, vicino all’azione, fa proseguire. Sembra più l’ex romanista a cercare il contatto che non c’è.

Al 53’ dopo un intervento in area di Ismajli su Tressoldi, Aureliano – che aveva lasciato correre – è stato richiamato al monitor dal VAR e ha deciso di assegnare un calcio di rigore assai dubbio ai neroverdi. Per Aureliano è la seconda volta che lo richiamano al Var per un rigore incerto dopo quello assai dubbio concesso alla Fiorentina contro l’Inter quando l’arbitro aveva visto bene. Al 64’ fallo di mano in area netto di Ferrari sull’avanzata offensiva di Niang. Aureliano assegna un altro penalty in Sassuolo-Empoli.