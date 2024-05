Sassuolo in B, tutti contenti: perché i tifosi di Inter, Juventus (e non solo) detestano il club emiliano

Per i fan nerazzurri è lo "Scansuolo", per gli juventini è "Inter-2": ma anche i sostenitori di Milan, Napoli e altre squadre gioiscono sul web per la retrocessione dei neroverdi.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Se c’è una cosa che mette tutti (o quasi) d’accordo, anche i tifosi di squadre storicamente rivali, è la “soddisfazione” per la retrocessione del Sassuolo. Gli emiliani, approdati in Serie A nel 2013, sono aritmeticamente scesi in B con una giornata d’anticipo, dopo lo 0-2 casalingo contro il Cagliari. E sui social è scattata la “festa”. Tutti contenti: dai tifosi dell’Inter a quelli della Juventus, dai supporter del Milan a quelli del Napoli. Ma perché tutte le big ce l’hanno con una “piccola” – seppur molto ricca – come il “Sasol”? Una squadra che di tifosi ne ha pochissimi e che ha piazzato le tende a Reggio Emilia, corpo estraneo per gli stessi sostenitori granata. Mentre quelli neroverdi vorrebbero giocare nella loro vera casa: il Ricci.

Per gli interisti è sempre lo “Scansuolo”

La retrocessione dei neroverdi, di fatto, ha anticipato di qualche ora la festa Scudetto dei supporter dell’Inter. Sui social un fiorire di commenti come questo: “Era ora, quanto godo”. Oppure: “La domenica è iniziata benissimo”. E ancora: “Così imparano a fare le plusvalenze coi gobbi”. Già, perché per la quasi totalità del tifo nerazzurro il Sassuolo è sempre lo “Scansuolo”, la squadra legata alla Juventus da rapporti di amicizia e vicinanza che con le altre grandi si impegnava alla morte, mentre con la Juve sistematicamente…si scansava. Da qui l’origine di un soprannome che è rimasto negli anni, anche se da qualche tempo il Sassuolo la Juve ha cominciato a batterla e pure con una certa regolarità.

Per gli juventini è la succursale dell’Inter

Anche i sostenitori della Juve, però, detestano il Sassuolo. Proprio così:i rapporti di parentela tra Marotta e Carnevali e alcune recenti trattative di mercato, su tutte il passaggio di Frattesi in nerazzurro, hanno reso il club emiliano agli occhi dei tifosi bianconeri una succursale dell’Inter. “Retrocessione giustissima, nonostante il vergognoso aiuto da parte dell’Inter“, si legge su un gruppo Facebook bianconero. “Carnevali sempre pieno di se stesso nelle trattative, dava l’impressione del dominatore, almeno con la Juve. Ora fatti aiutare da quelli con striscia azzurra anziché bianca”. E anche: “Il top sarebbe andare lì il prossimo anno con la Next Gen”.

Anche milanisti e napoletani contro il Sassuolo

Per i tifosi del Milan il Sassuolo è semplicemente una società vicina sia all’Inter sia alla Juve. E molti non dimenticano le ruggini con una bandiera neroverde: Berardi. “Lecchini di Inter e Juve!!! Ora vi auguro la C.. di vero cuore!! Salutatemi Berardi”, esulta un fan del Diavolo. “Complici della seconda squadra di Milano e anche dei gobbi”. A Napoli, invece, non hanno dimenticato qualche sgarro del passato: “Il divieto di vendere Politano su imposizione di Marotta nel terzo anno di Sarri rimane una vergogna per l’intero calcio italiano”. O anche: “Locatelli regalato alla Juve, Frattesi all’Inter: ma per favore, fuori dalle scatole”.

SONDAGGIO: SODDISFATTO O DISPIACIUTO PER LA RETROCESSIONE DEL SASSUOLO?