Juve, lacrime amare con il Sassuolo: lo sdegno social dei tifosi

La Juventus cade in casa del Sassuolo e sui social si scatena la rabbia e la frustrazione dei tifosi. Allegri resta sempre il più bersagliato, mentre l'errore di Fagioli è visto con più indulgenza

Alla fine il corto muso l’ha messo il Sassuolo, vincendo in casa contro la Juventus per 1-0. Allegri ha schierato i pezzi pregiati della propria argenteria anche se non dal primo minuto, ha dato pure fiducia al giovane Barbieri, ma ancora una volta in trasferta le prestazioni e soprattutto le conclusioni latitano. Errori, eccessi tattici, poca lucidità, un primo tempo spento e una ripresa col fiato corto per cercare di inseguire i neroverdi: questo un sunto dei problemi visti al Mapei Stadium sulla sponda bianconera, e che hanno gettato nello sconforto (ma anche nella rabbia) i tifosi sui social.

Il primo tempo delude i tifosi, ma sull’errore di Fagioli sono indulgenti

Ritmi blandi e una certa enfasi all’attendismo, all’eccesso tattico nel primo tempo e allo spreco di occasioni, tanto che l’opinione generale dei tifosi juventini sui social si può sintetizzare in questo tweet di un commentatore: “Primo tempo noioso ai limiti del sonno”. Spazio anche al sarcasmo, con un sostenitore bianconero che scrive “li sorprenderemo annoiandoli”, ma non mancano da altre campane le critiche: “Primo tempo (senza prendere gol) peggiore di sempre possiamo dirlo?”, sferza un tifoso. “La sagra degli errori”, twitta un altro.

Nel secondo tempo invece assistiamo allo psicodramma Juve: il Sassuolo va in vantaggio con un tiro di Defrel che fredda Perin, e l’azione vincente dell’1-0 per i neroverdi è scaturita da una sbavatura compiuta da Nicolò Fagioli, che in pratica cede agli avversari la sfera. Pochi istanti dopo Allegri richiama il centrocampista in panchina, sostituendolo con Miretti. Fagioli quindi crolla in un pianto colto dalle telecamere, sovrastato dalla delusione e dalla frustrazione.

Ma sul web i tifosi juventini sono stati indulgenti con il giovane calciatore, con molti tweet di sostegno da una parte, e di critica (indovinate chi ne è stato l’oggetto…) dall’altra. “Comunque non posso voler male a Fagioli per quel errore assurdo. È giovane, ha 22 anni e ci tiene (il pianto in panchina lo dimostra)”, “Stai su Fagioli, l’errore non è solo una tua responsabilità. L’intera squadra è tremenda”, “Oggi colpa di Fagioli. L’altra volta di X, un’altra di Y, poi Z. Mai colpa sua”, è la rassegna di commenti dalla parte del centrocampista, con l’ultimo che rivolge gli strali ad Allegri.

E se c’è chi la butta con l’amara ironia (“Fagioli lasciale a noi le lacrime va”), altri fanno paragoni con i colleghi del giocatore: “Capisco le lacrime di Fagioli ma la colpa non è sua ma di chi contro il Sassuolo non mette in condizione la squadra di tirare mai in porta in 70 minuti. Gli errori capitano, solo che in questa miseria di gioco prodotto ogni errore diventa un macigno”, “Fagioli piange non per l’errore, ma per lo scempio che il grande Max ci offre da due anni “, e più esplicitamente un commentatore scrive: “Fagioli piange per l’errore che ha portato al gol il Sassuolo. Fossero tutti così i calciatori… Un Paredes qualsiasi dovrebbe imparare da un ragazzo che dimostra un grande senso di appartenenza”.

Paredes il giocatore più criticato

Paredes, appunto. Partito titolare, l’argentino non ha convinto per niente i tifosi, che sui social lo hanno bersagliato di critiche, ma anche in questo caso c’entra pure Allegri e le sue scelte tattiche. “Allegri che chiede a Milik di affiancare Paredes a centrocampo. Da Sassuolo per il momento è tutto. A voi la linea”, si legge tra il mare magnum dei commenti negativi sul web. E ancora: “Milik che deve aiutare Paredes, Max perché”, “Allegri ha chiesto a Milik di abbassarsi vicino a Paredes per impostare … Dopo questa penso di averle viste tutte signori”, “Quindi Milik si deve abbassare a fare il regista accanto a Paredes. Prossima opera d’arte cosa, Perin in sovrapposizione sulla fascia quando può?”, “Che ritmo Paredes, ho visto dei pensionati giocare a calcetto con più dinamismo”, ed infine la sferzata: “Paredes è un Arthur un po’ più bello”.

Vlahovic delude ancora

Alla fine, nonostante con Di Maria (entrato nell’ultimo scorcio di gara) il pareggio è stato a tratti a portata di mano, il sentimento della vox populi internettiana è colmo di sdegno da parte dei sostenitori juventini: “Che rabbia. 45 minuti regalati giocando con le pantofole e poi tutta la ripresa a rincorrere”, “Allegri era considerato scarso come giocatore ma da allenatore si è superato”, “Oggi la Juventus Women da 0-3 ha vinto 4-3. Attributi che a questi pupazzi mancano”.

Il tutto nonostante oggi abbiamo visto in campo Vlahovic, Pogba, Di Maria e Chiesa. Ma anche in questo caso tifosi e commentatori sono implacabili, in particolare nei confronti del serbo, che fatica a ritrovarsi e che non ha ricevuto il supporto adeguato per concludere contro il Sassuolo: “Vlahovic ufficialmente finito”, “Praticamente il riassunto del gioco di Vlahovic é correre per prendere una palla inesistente, mi verrebbe l’esaurimento anche a me”.