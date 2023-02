La prova dell'arbitro Colombo al Maipei Stadium analizzata ai raggi X dall'esperto di Dazn Luca Marelli

18-02-2023 08:35

E’ stato coraggioso il designatore Rocchi a indicare il giovane Andrea Colombo per l’anticipo del Maipei Stadium tra Sassuolo e Napoli. E’ vero che si trattava di una gara di seconda fascia, visto il vantaggio del Napoli sulle rivali, e che sulla carta non veniva vista come una gara di grande difficoltà per l’arbitro ma per il fischietto comasco era una bella prova, era la prima volta che dirigeva una big in trasferta ma come se l’è cavata nel match vinto dalla squadra di Spalletti per 2-0?

Sassuolo-Napoli, un solo precedente per Colombo con gli emiliani

Era il primo match con gli azzurri per il fischietto comasco, mentre nel 2022/2023 aveva arbitrato i neroverdi in occasione del successo per 1-0 contro il Lecce. Arrivato in Serie A dopo le esperienze in Serie B, Serie C e nel Campionato Primavera, Colombo è considerato un talento emergente.

Assistito da Galetto e Tolfo, con Orsato IV uomo, Doveri al Var e Banti all’Avar, Colombo ha ammonito quattro giocatori: Laurienté, Lopez (S), Elmas, Zielinski (N) ma ha avuto il suo bel da fare con diversi casi discussi.

Sassuolo-Napoli, i casi discussi

Al 17′ cross di Kvaratskhelia al centro: tocco di Frattesi in area, il georgiano chiede il rigore ma non c’è il tocco con il braccio del centrocampista neroverde. Sul secondo gol del Napoli realizzato da Osimhen ci sono le proteste dei locali per una presunta spinta ma è tutto regolare. Al 40′ segna Laurentiè: check del Var e revisione al monitor dell’arbitro Colombo. Defrel è in fuorigioco attivo sul passaggio di Frattesi per Laurienté. Annullata la rete neroverde. Infine al 94′ Simeone segna il 3-0 su cross di Lozano, ma la Var cancella tutto. C’è fuorigioco del messicano in avvio di azione.

Sassuolo-Napoli, per Marelli giusto annullare le due reti

A fare chiarezza è Luca Marelli. L’esperto di Dazn giudica corrette le decisioni di Colombo in occasione delle due reti annullate e spiega: “I due episodi ci spiegano i motivi per cui, nonostante siano entrambi fuorigioco, in un caso c’è stata on-field review e nell’altro no. Il primo episodio è la rete che è stata annullata a Laurienté ma non per un suo fuorigioco. La posizione irregolare è quella di Defrel, un fuorigioco geografico che diventa attivo perchè Defrel partecipa all’azione.

Come partecipa all’azione? Impattando sul difendente più vicino che è Olivera che, toccato in maniera casuale sulla gamba destra, perde il contatto con il terreno, perde l’equilibrio e non può intervenire sul pallone pertanto questo diventa un fuorigioco attivo. L‘on-field review c’è stata perchè è una valutazione dell’arbitro dato che non ha partecipato direttamente all’azione e non ha toccato il pallone quindi non può essere considerata una valutazione oggettiva.

Diverso l’episodio che avviene al 95′. Viene annullata una rete del Napoli per un fuorigioco di Lozano. Il colpo di testa di Simeone è corretto, nel senso che è in posizione regolare. Non lo era Lozano. In questo caso non c’è stata l’on-field review perchè Lozano partecipa direttamente all’azione. Doveri ha comunicato a Colombo la posizione di Lozano e la rete è stata giustamente annullata”.

Infine proteste del Napoli per una pericolosa punizione dal limite assegnata nel finale al Sassuolo per un fallo di Zielinski su cui però c’era un fallo precedente: “Zielinski subisce fallo prima di commetterlo, al 73% è fallo subito da Zielinski, l’arbitro ha commesso un errore”