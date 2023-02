Gli azzurri vincono 2-0 a Sassuolo trascinati dai soliti Kvaratskhelia e Osimhen: il vantaggio sull'Inter seconda è momentaneamente di 18 punti

17-02-2023 23:16

A questo punto non è più lecito domandarsi “se”, bensì “quando”: ossia, quando arriverà il momento in cui la matematica apporrà il suo sigillo sul terzo Scudetto del Napoli. La facilità con cui gli azzurri di Spalletti hanno liquidato il Sassuolo è stata soltanto l’ennesima prova di forza di un gruppo il cui destino trionfale appare ormai scritto: sono bastati i gol di Kvaratskhelia e Osimhen, per consentire alla squadra di vincere controllando, in vista anche della Champions League.

Il Napoli vola, +18 sull’Inter seconda

Ora il vantaggio sulla seconda, l’Inter, è momentaneamente di +18: una cavalcata trionfale come non se ne vedevano da tempo. Il Sassuolo ha provato a replicare colpo su colpo, fedele alla sua filosofia di gioco, ma la premiata ditta Kvara-Osi non ha concesso nulla, ed ha spesso sfiorato il gol del 3-0. Una prova di forza, sicurezza abbinata a tranquillità, senza quell’eccessivo autocompiacimento che negli anni scorsi aveva rappresentato il limite della compagine azzurra. Un limite che il certosino lavoro di Spalletti ha contribuito ad abbattere, per la gioia dei tifosi partenopei: 28 gol in due, 62 punti su 69 finora conquistati. Ce n’è da essere felici, a Napoli.

Napoli, tifosi azzurri in estasi

Come Mimmo: “Estro e potenza, tecnica e velocità. Poche volte si sono viste coppie così ben assortite. E poi attorno a loro c’è una squadra intera che gira a meraviglia. Insomma, quest anno è andata (giustissimamente) così”. E Peppe aggiunge: “Sono contento per Spalletti,merita uno scudetto.ha sempre fatto un buon calcio”. Emilia ha poche parole: “Da paura…. Un duo da paura”. E Chiara aggiunge: “Bravissimi tutti !!! Vi amiamo!!”. E Paolo non si tira indietro: “Non mi stupirebbe affatto se arrivassero fino in fondo anche in Champions“. Vincenzo invece guarda il pelo nell’uovo: “Non credo che Spalletti sia felice della prestazione della sua squadra, distratti in difesa e sciuponi in attacco”.

Non solo Kvara-Osimhen: gli altri eroi azzurri

Ma gli applausi dei tifosi azzurri non si limitano soltanto al duo meraviglia dell’attacco: anche gli altri componenti della squadra trovano il giusto risalto, come nel commento di Diego: “Anke Kim direi 8 in pagella! Ha praticamente blindato la difesa”. Miki infatti aggiunge: “bravissimo anche Elmas in tre ruoli diversi”. Mentre Andrea è pronto a esultare: “E che dobbiamo dire…dateci direttamente lo scudetto a febbraio e andiamocene tutti in ferie per manifesta superiorità”. Milly invece guarda subito avanti: “Grande Napoli grandi ragazzi ed ora testa a martedì per gli ottavi di Champions League.Sempre forza Napoli”. Mentre Lena non sta più nella pelle: “Il sogno si avvicina sempre di più”.

Napoli, i tifosi ora sognano la Champions

Anche Alessandro mette subito la testa alla Champions: “Bravi adesso andiamo a vincere in Europa“. Mentre Vincenzo pone un interrogativo: “credo che in questo momento si dipenda troppo da questi due calciatori ad inizio campionato non era così a lungo andare potrebbe essere un problema”. Mentre Giuseppe si esalta: “Stratosferico Kvara, atomico Osimhen“. E Mario semplicemente: “È troppo bello questo Napoli”. Mentre Armando trova il pelo nell’uovo: “Anguissa quest’anno non è lo stesso dello scorso campionato”. Come Gianluca: “Bah non sono d’accordo sul 7 ad Anguissa … da quando è tornato dal mondiale non è più lo stesso”. Paolo chiude ogni discorso: “Bene benissimo Kvara è tornato quello di inizio campionato al 100%”.