Sassuolo-Reggiana, occhi puntati sui numeri della sfida in chiaro di DAZN

La Serie B riparte dopo la sosta per gli impegni delle nazionali con l’attesa sfida, tutta emiliana, che andrà in scena nella cornice del Mapei Stadium

Aria di derby in Serie B. La 31° giornata del campionato cadetto regala l’attesa sfida, tutta emiliana, che andrà in scena nella cornice del Mapei Stadium.

Il Sassuolo, lepre indiscussa e indiscutibile del torneo, sta pian piano cominciando il conto alla rovescia in vista del sospirato ritorno in Serie A. D’altro canto troviamo la Reggiana, guidata in panchina da mister Viali, che lotta con tenacia e determinazione in chiave salvezza.

Osservando con attenzione l’attuale graduatoria cadetta, possiamo sviscerare alcuni interessanti dati. I neroverdi comandano a quota 69 con 21 successi, 3 sole sconfitte e 6 pareggi in 30 gare. Sono 62 le reti messe a referto da Berardi e soci contro le 27 incassate (differenza +35). I conterranei granata invece annoverano 32 punti all’attivo con 7 vittorie, 12 sconfitte e 11 pareggi fino ad ora. I reggiani contano 30 gol realizzati contro i 36 subiti (differenza -6).

La consistenza economica delle rose a confronto

Mettiamo in primo luogo gli occhi sul valore delle due rose prese oggi in esame. Il Sassuolo ovviamente continua a fare la voce grossa con un team di elevato spessore tecnico ed economico. Il gruppo orchestrato magistralmente da Fabio Grosso è composto da 30 effettivi, di cui 11 stranieri (36,7%), con un’età media pari a 26 anni.

Fonte: AC Reggiana 1919 Facebook

Il valore totale tocca quota 92,70 milioni di euro con saldo di mercato che si attesta a +46,95 milioni. Le frecce d’attacco sfoderano cartellini di grido: 13 milioni per Laurienté, 10 milioni per Mimmo Berardi. Da rimarcare pure le cifre manifestate da Boloca (7 milioni) e Muhamerovic (6 milioni).

Riguardo la Reggiana, chiaramente i numeri sono diversi. La truppa amaranto presenta una rosa formata da 28 elementi, di cui 9 di nazionalità estera (32,1%), con età media pari a 26,8 anni. Il valore complessivo del collettivo ammonta a 15,30 milioni di euro con saldo trasferimenti di -500mila euro. Solo in quattro oltrepassano il milione del proprio cartellino: Jaoquin Sosa (1,20); Alessandro Sersanti (1,50); Lorenzo Ignacchiti (1,50); Antonio Vergara (1,50).

Sassuolo e l’eredità Squinzi

La dolce realtà neroverde è nata, sviluppandosi costantemente, nel 2003 con la plancia di comando conquistata dal compianto Giorgio Squinzi. La cocente retrocessione dello scorso anno si è trasformata in un casuale incidente di percorso per un sodalizio che fa della minuziosa organizzazione una ragione di vita sportiva concreta.

Dal direttore generale Carnevali al responsabile del florido settore giovanile Palmieri, di recente insignito del premio Favini, ognuno ha un compito specifico da realizzare nel miglior modo possibile. L’ex stadio del Giglio, fin dagli albori della struttura, è pure la casa della Reggiana.

Reggiana, una proprietà solida

Il club granata può vantare la solida proprietà assicurata dall’imprenditore edile Carmelo Salerno.

Azionista di maggioranza della società dal 2020, è il numero uno dell’azienda Safim S.r.l. con un patrimonio pari a 71 milioni di euro. Tante le idee in cantiere per la dirigenza amaranto.

Tra queste un posto d’eccezione è senz’altro occupato dall’intenzione di porre in essere una sostanziosa riqualificazione del vecchio e glorioso stadio Mirabello.

Mano alle statistiche

Eccoci alle curiosità statistiche. Il Sassuolo è un fiume in piena senza rivali. Un dato evidenzia con discreta efficacia la forza d’urto del team neroverde. Mazzitelli e soci hanno totalizzato 160 tiri in porta, gol inclusi, con una percentuale di precisione del 54,42% secondo le informazioni Opta.

Fonte: AC Reggiana 1919 Facebook

Da sottolineare poi il riferimento complessivo delle sponde e delle triangolazioni completate: 234. Da uno studio ancor più dettagliato, ammiriamo l’82,72% di precisione nei passaggi della capolista (il 77,98% nello spicchio di campo avversario).

Un giocattolo praticamente perfetto. Confrontiamo i medesimi riferimenti numerici con i dati della Reggiana. La formazione granata, in primis, ha registrato fino a questo momento 122 tiri verso la porta rivale (gol inclusi) con una precisione del 47,47%.

La squadra di Viali, inoltre, ha portato a termine 162 tra sponde e triangolazioni. Invidiabile, va sottolineato, la percentuale di precisione nei passaggi pari al 78,61% (il 68,4% nella porzione di campo avversaria).

Come seguire Sassuolo-Reggiana

Manca sempre meno al fischio d’inizio. L’attesa sale vertiginosamente di ora in ora. In partite del genere, così sentite da squadre in campo e tifoserie sugli spalti, i pronostici potrebbero subire delle sostanziali variazioni. Insomma, tutto può accadere in questo infuocato derby in salsa emiliana.

Calcio d’avvio alle ore 19.30 di sabato 29 marzo. Una sfida da non perdere, trasmessa sul canale Amazon Prime Video LaB Channel, ma anche in modalità gratuita sulla piattaforma streaming DAZN