Saudi League: Al-Hilal allunga record grazie a gol al 93’, poker dell’Al Ittihad

L'Al Hilal ha sofferto ma alla fine è riuscita a vincere nei minuti di recupero per 2-1, gol di Al Dawsari e Michael: record di 29 vittorie di fila

17-03-2024 11:37

Vola sempre di più l’Al Hilal di Koulibaly e Milinkovic Savic: altro super record raggiunto, dopo la vittoria per 2-1 in casa contro il Damac, e titolo della Saudi League sempre più vicino. L’Al Ittihad di Marcelo Gallardo sale in quarta posizione in campionato e vince in rimonta per 4-2 anche senza Benzema. Delude l’Al Taawoun che senza l’ex Serie A, Musa Barrow che è infortunato e sarà fuori fino a fine stagione, pareggia per 0-0 contro l’Al Raed e scende al quinto posto. Tutti i risultati della 24esima giornata di Saudi League e il resoconto delle gare.

L’Al Hilal arriva a 29 vittorie consecutive

Nella sfida mozzafiato contro il Damac FC, tra gol, espulsioni e rimonta finale, l’Al Hilal ha conquistato un’ altra vittoria che la porta ad un passo dal titolo e ad estendere la sua straordinaria serie di vittorie consecutive a quota 29. Non è stata una partita priva di tensioni, ma alla fine, la squadra araba ha prevalso con un gol nei minuti di recupero (al 93′) del brasiliano Michael, siglando il risultato finale di 2-1. Con +59 gol di differenza reti e 68 punti, il club di Riyadh si conferma una squadra imbattibile nel suo campionato.

Al Hilal inarrestabile: vola in Saudi e nelle Coppe con altri record

La squadra di Jorge Jesús si trova ora in una posizione invidiabile in Saudi League, con un vantaggio di 12 punti sull’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Non solo campionato arabo: il loro straordinario percorso li ha portati anche alle semifinali della Champions d’Asia e della King Cup, tutto ciò senza poter contare sulla presenza della loro stella principale, Neymar Jr., fuori da inizio stagione per infortunio.

L’Al Ittihad supera l’ostacolo Al Fateh anche senza Benzema

La squadra di Gallardo è riuscita a prevalere con una vittoria per 4-2, salendo così al quarto posto in classifica. I gol sono stati messi a segno da Al Najdi e Saad Al Sharfa per i padroni di casa, mentre Hamedallah ha siglato una doppietta, con Jota e Al Ghamdi che hanno contribuito al successo dell’Al Ittihad.

Nonostante il vantaggio iniziale di Al Fateh nel primo tempo, l’Al Ittihad ha gradualmente preso il controllo della partita, pareggiando con un rigore di Hamedallah e raddoppiando con Jota nei minuti di recupero. Nel secondo tempo, nonostante la reazione dell’Al Fateh guidata da Bilic, l’Al Ittihad ha mantenuto la sua superiorità. Nonostante alcuni momenti di tensione, Hamedallah ha siglato il suo secondo gol, portando a casa altri preziosi tre punti per la sua squadra.

