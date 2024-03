Saudi League: Ibanez tradisce l’Al-Ahli, finisce 1-1 con l’Al-Fateh

Al Hilal senza concorrenza in Saudi League PRO: rallentano l'Al Nassr di CR7 e l'Al Ahli di Kessié e Firmino a causa di Roger Ibanez che viene espulso

03-03-2024 11:59

Non è la prima volta che Roger Ibanez, l’ex Roma rimpianto per mesi da Mourinho, la combina grossa in Saudi League all’Al Ahli. Fuori per doppia ammonizione dopo nemmeno 14 minuti, Al Ahli in dieci e pareggio per 1-1 in casa contro l’Al Fateh. Gara compromessa, già accaduto il 27 ottobre 2023, come quando il brasiliano fu autore di un clamoroso autogol che decretò la sconfitta della sua squadra nello scontro diretto contro l’Al Hilal. Il riassunto della gara e dei posticipi del 22esimo turno di Saudi League.

Saudi League, Al Ahli 1-1 Al Fateh: disastro Ibanez, bene Tello

Dopo l’inizio di gara compromesso dall‘espulsione di Roger Ibanez per doppia ammonizione, al 10′ e al 14′, a segnare il primo gol è l’ex Viola, Cristian Tello, che al 45′ su assist di Saadane ha sbloccato il risultato e portato in vantaggio l’Al Fateh. Il pareggio dei padroni di casa è arrivato solo al 75′ con Saint Maximin, che registra comunque un risultato negativo con i tocchi di palla (49) meno di tutti i giocatori in campo per 90 minuti. Non bastano gli ex Premier League, Firmino e Mahrez, a ribaltare la gara per ridurre l’enorme divario (-9) in classifica con l’Al nassr, secondo classificato a quota 53 punti.

Saudi League: Damac 0-2 Al Ettifaq, Gerrard torna al successo

Torna alla vittoria, dopo la sconfitta contro l’Al Hilal (0-2) nel precedente turno, l’Al Ettifaq, la squadra allenata da Steven Gerrard che batte fuori casa il Damac FC per 2-0. Gray, ex Everton, apre le marcature al 16′ e raggiunge il suo quarto gol stagionale in 17 presenze. Chiude la gara su rigore al 45′ Moussa Demebélé, ex Lione, che arriva al suo decimo centro stagionale in 16 presenze. L’Al Ettifaq aggancia la sesta posizione a pari punti in classifica (31).

Saudi League, Al Khaleej 0-0 Al Shabab

Un palo per l’Al Shabab con Carlos, attaccante brasiliano, e una gara di poco conto che termina in pareggio (0-0)dell’Al Shabab contro l’Al Khaleej. Migliore in campo il portiere bosniaco, Sehic, dell’Al Khaleej autore di importanti parate capaci di tenere saldo il risultato. Non brilla l’ex Barca e Siviglia, Ivan Rakitic, stella dell’Al Shabab: 90 minuti in campo ma poche occasioni e una gara sulla sufficienza senza occasioni particolari da segnalare. Non riesce a risalire in classifica il quarto club di Riyadh che resta all’undicesimo posto a quota (25) ed è seguito proprio dall’Al Khaleej a quota 24.

Si ricorda che il miglior match di Saudi League è trasmesso in esclusiva e in chiaro su LA7 e in simulcast su LA7.it, oltre che su LA7/D (canale 29 digitale terrestre).

