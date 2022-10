05-10-2022 13:11

Sarà Daniele Orsato di Schio ad arbitrare Milan-Juventus, incontro chiave della 9a giornata di serie A, in programma sabato alle ore 18 allo stadio Meazza. Il fischietto veneto, il più esperto a disposizione del designatore Gianluca Rocchi, sarà coadiuvato dagli assistenti Carbone e Giallatini, con Fabbri quarto uomo. Il VAR è stato affidato a Chiffi, con Marini come assistente.

I precedenti di Orsato con Milan e Juventus

L’ultima sfida tra Milan e Juventus diretta da Orsato risale alla stagione 2019/20, semifinale di ritorno di Coppa Italia a Torino, terminata 0-0 con passaggio del turno per i bianconeri. In campionato, invece, bisogna risalire all’aprile 2016 per trovare un Milan-Juventus diretto da Orsato: in quell’occasione i bianconeri si imposero per 2-1.

Gli altri scontri tra le due squadre arbitrati dal fischietto di Schio risalgono al marzo 2012 (semifinale di Coppa Italia, 2-2 con qualificazione per i bianconeri) e al maggio 2009, 1-1 a Milano. Quando ha arbitrato Orsato, dunque, il Milan non è mai riuscito a battere la Juventus, racimolando complessivamente tre pareggi e una sconfitta.

Tifosi del Milan insoddisfatti di Orsato

Per questo motivo la sua designazione non è stata ben accolta da alcuni tifosi del Milan sui social network. “Tutto scritto: gol in fuorigioco della Juve, rigore netto non dato al Milan, gol regolare annullato al Milan. La Juve vince 2-0 contro di noi”, commenta Francesco, ipotizzando già un disastro per i rossoneri.

“Il Milan non ha mai vinto nei big match con arbitro Orsato”, ricorda Espertheo allargando il discorso alle gare con Inter, Roma e Napoli. Ma c’è anche chi ha fiducia in Orsato, come Gabriele: “Credo che Chiffi e Orsato i migliori. Spero di non sbagliarmi”.

Tifosi Juve felici della designazione di Orsato

In casa Juventus, invece, la designazione di Orsato è accolta con favore. “Stanno impazzendo perché per Milan-Juventus hanno designato Orsato che è per distacco il miglior arbitro in Italia da anni, l’unico in grado di farsi rispettare e di non farsi sfuggire di mano partite tese e sentite”, il commento di Drakeiano.

“Parlando seriamente, Orsato è sempre quello che ha dato più garanzie”, aggiunge Bologniano. “Orsato è uno dei pochi riconosciuti anche al estero”, ricorda Ilduca. “Anche Chiffi veramente buono”, scrive il matematico allargando il commento all’addetto al VAR.

Le altre designazioni di serie A della 9a giornata

Lo scontro al vertice della 9a giornata tra Udinese e Atalanta è stato affidato a Doveri (con Di Paolo al VAR). Sozza l’arbitro di Sassuolo-Inter (Guida al VAR), Forneau il direttore di gara di Torino-Empoli (VAR Mazzoleni), Perenzoni per Monza-Spezia (VAR Irrati), Ghersini per Salernitana-Verona (VAR Nasca), Abisso per Cremonese-Napoli (VAR Di Bello), Maresca per Fiorentina-Lazio (VAR Aureliano). Per Roma-Lecce è stato designato Prontera, arbitro della sezione di Bologna ma nato nel comune salentino di Tricase: una scelta che ha causato qualche malumore sui social tra i tifosi giallorossi. Con lui al VAR ci sarà Banti.