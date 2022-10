Schreuder presenta Napoli-Ajax: "Dobbiamo migliorare i dettagli"

11-10-2022 20:35

La ricetta dell’allenatore ajacide Alfred Schreuder per rientrare nella carreggiata smarrita una settimana fa ad Amsterdam è questa: “Giocare meglio col pallone, ma anche senza. Non è un problema di fragilità, siamo un po’ instabili ma non si può pensare di avere un livello altissimo tutte le partite. Il Napoli è forte, perché se batti così il Liverpool e se sei in vetta in Serie A è così, ma abbiamo fatto vedere che fino al secondo gol eravamo ancora in partita. Anche per l’Ajax è una finale: se vinciamo, possiamo ancora qualificarci agli ottavi”.

L’assenza di Tadic inciderà? “E’ pesante, ma può capitare a tutti, abbiamo altri giocatori forti. Lui è qui per scelta della società”.

Il finale è dedicato all’atteggiamento della suq squadra: “Fatichiamo sui cross, ma si prende gol sempre di squadra. Come impostazione seguiremo quella di sempre, cercare di essere dominanti e di pressare alto migliorando il dettaglio”.