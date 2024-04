Sci alpino, Brignone campionessa italiana di gigante: Fede domina gli Assoluti davanti a Collomb e Della Mea

Ancora un successo in questo 2024 da incorniciare per la campionessa di La Salle: trionfo ai campionati italiani sulla pista Lazaun in Val Senales, con vantaggi abissali.

03-04-2024 14:18

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Federica Brignone non ha ancora smesso di vincere in questo 2024 che si è rivelato un anno molto positivo per lei. La campionessa valdostana ha dominato gli Assoluti sulla pista Lazaun in Val Senales, Bolzano, conquistando il suo decimo titolo tricolore. Per Fede successo in scioltezza al termine delle due manche, chiuse con un vantaggio complessivo di due secondi e 40 centesimi sulla giovane Giorgia Collomb e con oltre tre secondi sulla terza classificata Lara Della Mea.

Campionati italiani sci: Brignone subito in testa nel gigante

Brignone ha messo subito le cose in chiaro al termine della prima discesa chiusa con un vantaggio di 44 centesimi proprio sulla diciassettenne Collomb, come lei valdostana e – proprio come Brignone – in gara con il Centro Sportivo dei Carabinieri. L’assenza di Marta Bassino ha tolto un po’ di pepe a una gara che, nella seconda manche, di fatto non ha avuto storia, vista la pulizia e l’efficacia della performance della campionessa di La Salle.

Assoluti: oltre a Fede sul podio anche Collomb e Della Mea

Nella seconda discesa, infatti, il vantaggio di Brignone è lievitato di quasi due secondi, passando da 44 centesimi a due secondi e 40 su Collomb, bravissima dal canto suo a resistere al tentativo di rimonta delle altre concorrenti. Per Collomb uno splendido argento e la seconda medaglia tricolore assoluta in carriera, dopo il bronzo in combinata conquistato nella precedente edizione. Sul podio la friuliana Lara Della Mea, Esercito, con un ritardo di tre secondi e sette centesimi. In mezzo una svizzera, Vanessa Kasper, a tre secondi e un centesimo: elvetica, ovviamente, fuori dalla classifica degli Assoluti.

Sci: quarto titolo nel gigante per Brignone, il decimo in totale

Per Brignone si è trattato del quarto titolo italiano in carriera nel gigante dopo quelli conquistati nel 2011, nel 2017 e nel 2018. Una collezione completata da altri sei titoli in altre specialità: due in SuperG, tre in combinata e uno in slalom. Proprio lo slalom femminile è la prossima gara in calendario agli Assoluti in Val Senales: appuntamento fissato per giovedì 4 aprile. Venerdì 5 sarà la volta dello slalom maschile, sabato 6 del gigante maschile.