Sci alpino, lo slalom di Courchevel prima dei Mondiali: Brignone spettatrice interessata, torna Shiffrin

A Courchevel va in scena l’ultima gara femminile prima di Saalbach: torna in gara Shiffrin ancora in condizioni precarie, l’Italia spera in un exploit di Peterlini e Della Mea

Ultimo appuntamento prima dei Mondiali di Saalbach. Il circo bianco femminile arriva alla tappa di Coppa del Mondo con lo slalom in notturna di Courchevel prima di fare le valigie per la competizione iridata. Una gara importante in termini di classifica di specialità e generale (e dunque interessante per la nostra Federica Brignone) ma anche per il ritorno alle gare di Mikaela Shiffrin.

Brignone, spettatrice interessata

L’emozione dello slalom in notturna. Ieri è toccato agli uomini sulla pista di Schladming, oggi alle donne su quella di Courchevel. Alle 17 è in programma la prima manche dello speciale che si concluderà con la seconda alle 20. La stagione ha detto che tra le porte strette fino a questo momento è stata una lotta a due tra Camille Rast e Zrinka Ljutic che anche oggi saranno le grande favorite.

Federica Brignone per il momento non si è voluta cimentare con la specialità in cui fa più fatica. L’atleta italiana non vuole fare ancora conti di classifica e sta cercando di pensare solo a una gara alla volta. Ma è evidente che ormai certi conti andrebbero fatti. E’ evidente che gli slalom tendono ad avere un ruolo importante sulla generale al punto che delle specialiste come Rast e Ljutic occupano rispettivamente la terza e sesta posizione nella generale. Di sicuro la Tigre italiana arriverà ai Mondiali ancora in resta alla Coppa del Mondo generale e al momento con buona pace delle slalomiste la sua avversaria principale resta la svizzera Gut-Behrami.

Le azzurre al via: Peterlini e Dalla Mea le speranze

Saranno nove le azzurre che prenderanno parte allo slalom femminile di Courchevel. Le speranze sono tutte su Martina Peterlini, reduce da una stagione che fino a questo momento ha vissuto un po’ tra alti e bassi. Alle sue spalle scalpitano Marta Rossetti e ancora di più Lara Dalla Mea, quest’ultima dopo un brutto avvio di stagione si è riscattata con un paio di belle prestazioni tra slalom e gigante e sembra essere in forma per i Mondiali dove spera di essere un outsider. Al via ci saranno anche Giorgia Collomb, Vera Tschutschenthaler, Lucrezia Lorenzi, Celina Haller, Emilia Mondinelli e l’esordio in Coppa del Mondo per Francesca Carolli.

Il ritorno di Mikaela Shiffrin

Mikaela Shiffrin resta ancora a caccia della vittoria numero 100. La straordinaria sciatrice statunitense torna dopo l’infortunio rimediato lo scorso 30 novembre nel gigante di Killington. Si pensava a un problema meno serio e invece la statunitense ha visto la stagione dello sci andare avanti senza di lei. Ora è tutto pronto per il ritorno tra le porte strette ma i dubbi restano in chiave mondiale. La lesione ai muscoli addominali ha reso necessario un intervento chirurgico e le sue condizioni non sono al meglio. Ma quando c’è lei in pista tutto può succedere. Ai Mondiali non prenderà parte alle discipline veloci, ci sarà sicuramente in slalom mentre è ancora da chiarire la sua presenza in gigante.