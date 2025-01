Sci alpino Slalom Schladming: comanda Strasser, indietro Noel. Vinatzer chiamato alla rimonta, bene Gross

La prima manche della "Night Race" di Schladming sorride a Strasse, già vincitore nel 2022 e 2024. Vinatzer non convince, Gross punta al risultato grosso

Per ora comanda Linus Strasser nella “Night Race” di Schladming. E tutto sommato non è una sorpresa: il tedesco, già vincitore due volte sulla Planai (nel 2022 e 2024), sfrutta a meraviglia il pettorale numero 1 e impartisce una piccola lezione di tecnica a tutti i rivali, incluso il francese Clement Noel, che sin qui nella stagione di slalom l’ha fatta un po’ da padrone (sesto posto a 7 decimi da Linus). Solo Haugan e Meillard sembrano tenere botta al cospetto del tedesco, mentre l’Italia dovrà affidarsi ancora una volta alle velleità di rimonta di Alex Vinatzer e Stefano Gross se vorrà ripetere l’exploit di Kitzbuhel.

Vinatzer (per ora) non si ripete. Gross da lezione di… Planai

Proprio Vinatzer era l’azzurro più atteso dopo lo straordinario secondo posto ottenuto domenica scorsa. Ma stavolta il bolzanino non è riuscito a fare la differenza su una neve ghiacciata quanto basta, col fondo compatto e aggressivo (ieri nel gigante ha addirittura piovuto: nella notte le basse temperature hanno permesso al manto di compattarsi e formare una patina gelata che ha costretto molti atleti ad andarci piano). Alla fine ha chiuso 16esimo, praticamente nella pancia del gruppo, e sebbene la top ten non sia lontana (quattro decimi secchi) ci vorrà un’altra grande seconda manche per riuscire a ripetere quanto di buono fatto ai piedi della Streif.

Stefano Gross invece ha dimostrato una volta di più che l’esperienza conta eccome sulla Planai: due volte secondo (2012 dietro Hirscher e 2015 dietro Choroshilov) ha chiuso al 21esimo posto, a meno di due secondi da Strasser, e nella seconda run potrà giocarsi carte importanti per tornare anche nei primi 15. Thomas Kastlunger avrà invece una ghiotta opportunità, quella di partire per primo nella seconda manche, essendo giunto 30esimo (appena un centesimo davanti al croato Rodes): se saprà sfruttare la pista intonsa, magari potrà davvero andare a caccia di un piazzamento di valore.

Strasser detta legge, i big in leggera difficoltà

Battere Strasser invece sarà complicato per tutti. Il tedesco sulla Planai è da sempre uno dei principali attori, e l’interpretazione della prima manche (seppur senza alcun riferimento, essendo sceso per primo) è stata impeccabile. Solo nei 10 secondi finali ha faticato un po’ più del dovuto, ed è lì che un po’ tutti i rivali gli hanno rosicchiato qualche decimo, soprattutto Manuel Feller, che ha chiuso al quarto posto a 46 centesimi, dimezzando i 92 che aveva dopo il terzo intermedio.

Haugan e Meillard sono rispettivamente a 31 e 36 centesimi dal leader di giornata, con McGrath a sua volta unico a scendere sotto il mezzo secondo di ritardo. Più indietro Kristoffersen (nono a 1”04), fuori Pinheiro Braathen, che ha pagato a caro prezzo un errore di linea prima dell’attacco sul muro. Seconda manche alle 20,45.

Sci Alpino Slalom Schladming, classifica dopo la prima manche

STRASSER Linus GER 50″25 HAUGAN Timon NOR +0″31 MEILLARD Loic SUI +0″36 FELLER Manuel AUT +0″46 McGRATH Atle Lie NOR +0″49 NOEL Clement FRA +0″71 GRSTEIN Fabio AUT +0″90 RYDING Dave GBR +0″97 KRISTOFFERESEN Henrik NOR +1″04 STROLZ Johannes AUT +1″15

16. VINATZER Alex ITA +1″56

21. GROSS Stefano ITA +1″96

30. KASTLUNGER Thomas ITA +2″78