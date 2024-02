Sci alpino slalom speciale maschile Chamonix: Noel in testa dopo la prima, Sala cerca il podio

Nello slalom speciale sulle nevi di Chamonix, buona prima manche di Tommaso Sala che chiude al 7 posto, nella seconda anche Vinatzer; Razzoli ritorno amaro

04-02-2024 10:36

La prima manche di Chamonix vede una grande prestazione del francese Clement Noel che chiude la prima prova con il miglior tempo tenendo tutti alle spalle. Solo terzo posto per l’austriaco Manuel Feller che guida la classifica di specialità. Prova positiva per l’azzurro Tommaso Sala.

Noel davanti a tutti, sorpresa Raschner

E’ il francese Clement Noel a guidare la classifica al termine della prima manche di speciale sulle nevi francesi di Chamonix. Il transalpino aveva già dimostrato di essere uno dei migliori della specialità e stampa il miglior tempo dopo la prima prova. Alle sue spalle il norvegese Timon Haugan, solo terzo il leader di specialità l’austriaco Manuel Feller. La sorpresa è l’austriaco Dominik Raschner che scende con il pettorale numero 22 e si issa al sesto posto.

Sala è il migliore degli azzurri

E’ ancora una volta Tommaso Sala il migliore degli azzurri in slalom. L’azzurro è stato molto costante in questa prima parte della stagione e anche a Chamonix dimostra di essere in un buon momento di forma. Chiude al settimo posto la sua prova ma ora ci si attende una seconda manche di livello per provare a dare finalmente l’assalto al podio.

Prova invece interlocutoria di Alex Vinatzer che ancora una volta sembra non riuscire a trovare i giusti appoggi ed il feeling con la pista. Ci sarà nella seconda manche ma dovrà risalire dalla ventunesima posizione.

Giuliano Razzoli torna ma non centra la seconda manche

Gara deludente per Giuliano Razzoli. Il 39enne azzurro, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Vancouver, era solo alla sua quarta gara stagionale ma anche in questa occasione non arriva la qualificazione alla seconda manche. Buona prima parte di gara a Chamonix ma nel finale perde troppo e finisce fuori dalle prima 30 posizioni. Centra invece la seconda manche Stefano Gross che proverà la rimonta nella seconda.

Slalom Speciale Chamonix: l’ordine d’arrivo della prima manche

Questo l’ordine d’arrivo della prima manche dello slalom speciale sulle nevi di Chamonix:

1. Clement Noel (FRA) in 47”09

2. Timon Haugan ((NOR) a 0”23

3. Manuel Feller (AUT) a 0”40

4. Atle Lie McGrath (NOR) a 0”65

5. Loic Milliard (SVI) a 0”71

6. Dominik Raschner (AUT) a 0”82

7. Tommaso SALA (ITA) a 0”94

(ITA) a 0”94 7. Henrik Kristoffersen (NOR) a 0”94

9. Marc Rochat (SVI) a 0”97

10. Ramon Zenhausern (SVI) a 0”98

21. Alex VINATZER (ITA) a 1”47

(ITA) a 1”47 24. Stefano GROSS (ITA) a 1″65

