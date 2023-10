Scommesse, Corona a ruota libera alla Zanzara: la verità su Tonali e il Milan, il caso Juve e la Rai

Fabrizio Corona continua a mettere a soqquadro il mondo del calcio italiano. Ogni intervista del Re del gossip rischia di diventare un vero e proprio caso. Aveva rivelato di rimanere in silenzio fino a domani sera, quando sarà ospite della trasmissione Rai “Avanti Popolo”, ma ha deciso di fare un piccolo fuori programma partecipando allo show La Zanzara di Giuseppe Cruciani.

La presenza di Fabrizio Corona alla trasmissione di Nunzia De Girolamo ha già generato tantissime polemiche e nel corso del suo intervento a Radio24 è tornato proprio sull’argomento Rai.

Presenza in Rai? Rispondo che è giusto che mi paghino perché faccio informazione e farò un grande risultato di share. Parte del cachet sarà devoluto a un’associazione che combatte la ludopatia. Cachet? La Rai mi ha dato più di 30mila euro. Non vado a fare soltanto gossip, indago su queste cose da un sacco di tempo. E’ esattamente come era Tangentopoli. Sono coinvolti tutti, anche procuratori e società.