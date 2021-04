Scontro totale in Serie A: sette club vogliono le dimissioni di Dal Pino

Serie A in crisi e divisa: sette società hanno presentato una richiesta formale di dimissioni nei confronti del presidente della Lega Paolo Dal Pino. I sette club che spingono per la rimozione del presidente sarebbero Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli ed Hellas Verona. Lo riporta il Sole 24 Ore.

Dal Pino è sotto accusa per la gestione dell’ingresso dei fondi per la media company, (i club sono contrari alla cordata composta da Cvc, Advent e Fsi) e per la questione dei diritti Tv.

“Sul tema dei diritti – scrive il Sole 24 Ore -, l’indice delle sette società è puntato su quelli che vengono bollati come mesi di colpevole ritardo sull’assegnazione dei pacchetti 1 e 3 (le 7 partite in esclusiva su tutte le piattaforme e le 3 in co-esclusiva) a Dazn a causa di quella che viene bollata come volontà di condizionare la procedura d’assegnazione spingendo per l’intesa con i fondi che i ricorrenti consideravano invece già affossata”.

Una seconda lettera, partita dallo Studio Chiomenti, avrebbe elencato rilievi per una “denuncia per cattiva gestione”. Le società chiedono eventuali danni dovuti al suo comportamento nella gestione diritti tv e dei fondi.

A generare malumori era stata nei giorni scorsi anche l’apertura al pubblico per Euro 2020, mentre per mesi gli stadi di Serie A sono rimasti chiusi: una situazione che le le società ricorrenti ritengono non più sostenibile.

OMNISPORT | 15-04-2021 12:33