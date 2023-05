Milan, sconfitta senza alibi e carattere. I tifosi non credono nella rimonta: Pioli scaricato

Il Milan cade pesantemente nell'euroderby di andata di Champions League e sui social, i tifosi alzano bandiera bianca non credendo nella rimonta. Pioli nell'occhio del ciclone

10-05-2023 23:08

Il Milan perde il primo atto dell’euroderby con l’Inter valevole per la semifinale di Champions League e, martedì prossimo, 16 maggio, sarà costretto a una vera e propria impresa in un San Siro a tinte prevalentemente nerazzurre per ribaltare il rotondo successo conquistato con pieno merito dall’undici di Simone Inzaghi. Sui social, i tifosi del Diavolo sembrano, però, aver già perso ogni speranza.

Inter, vittoria d’autorità

Grazie a un avvio praticamente perfetto, l’Inter azzanna un Milan orfano di Rafael Leao e apparso completamente in bambola per larghi tratti di gara. L’equilibrio iniziale resiste appena 8′, con la splendida zampata di Dzeko, che vince il duello di fisico a centro area con Calabria, prende posizione sul corner dalla sinistra di Calhanoglu e, al volo, fulmina Maignan con il mancino indirizzando la sfera sotto il sette. Tre minuti e i rossoneri capitolano nuovamente: Dimarco giostra bene sull’out di sinistra e mette al centro, velo di Lautaro e inserimento vincente di Mkhitaryan. Passano altri cinque minuti e il palo nega il 3-0 alla gran botta da fuori di Calhanoglu.

Rivivi le emozioni dell’andata dell’euroderby di Milano

Un Milan non fortunato, ma senza alibi

Come certificato anche dalle nostre pagelle, la prova del Milan è ampiamente insufficiente e priva di alibi. Nemmeno l’assenza di Leao, così come l’infortunio occorso a Bennacer nel primo quarto di gara o il palo colpito a inizio ripresa da Tonali, possono giustificare un avvio ingenuo, senza cattiveria e giocato con timore dall’undici di Stefano Pioli. Ma, quando anche i giocatori più importanti, a partire da Theo e Giroud, finiscono per non riuscire a cambiare marcia e suonare la carica, diventa tutto più complicato.

I tifosi del Milan si arrendono già dopo il primo tempo

Sui social, la sconfitta è vissuta con rassegnazione da una larga parte dei tifosi rossoneri, che non vedono grossi spiragli per cambiare l’inerzia di un doppio confronto che pare segnato. Durante il match qualcuno chiede: “Dove sono gli attributi?” e un altro tifoso commenta: “Vi prego, abbiate pietà…. Fatevi il 3-0 nel secondo tempo… E addormentate la partita…. Lasciate un interesse minimo per il ritorno….”.

Milan, i tifosi scaricano Pioli

Al termine, il tenore degli interventi non cambia, con tantissime critiche per Pioli. “Finisce 2-0 per l’Inter, Pioli manda i nerazzurri in finale” si legge, oppure: “Partita preparata male da Pioli e giocatori indegni. Non salvo nessuno se non Saele e Tonali“, “Non c’è stato nulla di quello che doveva esserci. Inaccettabile tutto questo. La pazienza è finita! Una stagione fallimentare piena di umiliazioni. Pioli deve dimettersi adesso! Basta!“, “DIMISSIONI immediate di quel pagliaccio di Pioli”, “Dai che forse così facendo ci evitiamo un pioli quater“.

