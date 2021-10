Serie A 2021-2022: Juventus-Roma, le probabili formazioni

16-10-2021 13:32

Incontro di cartello dell’ottava giornata, Juventus-Roma è una sfida fra due squadra d’alta classifica che vogliono lanciare l’assalto alle primissime posizioni occupate da Napoli e Milan.

I bianconeri dopo un avvio stentato si sono rimessi in bolla conquistando tre successi consecutivi che gli hanno permesso di tornare ai margini della zona che vale le coppe europee.

Per continuare quindi ad incamerare punti e accorciare sulle rivali, Allegri (certamente privo di Dybala) dovrà scegliere l’undici migliore valutando attentamente le condizioni dei nazionali appena rientrati a Torino. Decisive in questo senso saranno le sedute di oggi e domattina dopo le quali il tecnico livornese potrà avere un quadro più chiaro della situazione.

In casa giallorossa i dubbi sono certamente inferiori ma anche qui restano da sciogliere un paio di rebus, primo fra tutti quello riguardante lo stato di salute di Tammy Abraham che potrebbe essere sostituito da Shomurodov. Anche Zaniolo non è al meglio: pronto, in caso di defezione, c’è Carles Perez.

Juventus-Roma, le probabili formazioni.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Bernardeschi, Kean. All. Allegri.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. All. Mourinho.

