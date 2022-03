Serie A 2021/2022, Udinese-Roma: le probabili formazioni

13-03-2022 10:28

Nella giornata di oggi, la Roma farà visita all’Udinese alla Dacia Arena per la 29° giornata di Serie A. La Roma ha vinto 15 delle ultime 17 sfide contro l’Udinese in Serie A, mantenendo 10 volte la porta inviolata nel periodo. L’ultimo pareggio tra le due formazioni in campionato risale al 9/3/2013 (1-1).

Roma che dovrebbe presentare la coppia offensiva Zaniolo-Abraham con Lorenzo Pellegrini a impostare sulla trequarti. Spazio a Cristante e Oliveira, con Zalewski in corsa per una maglia da titolare.

Per quanto riguarda i friulani, Beto dovrebbe essere la prima punta con Deulofeu a svariare, e una mediana a cinque composta da Molina, Pereyra, Arslan, Makengo e Udogie, recentemente finito nel mirino di alcune big del nostro campionato.

Udinese-Roma, le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Mari, Perez; Molina, Pereyra, Arslan, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham

