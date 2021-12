Serie A 2021/2022, Venezia-Lazio: le formazioni ufficiali

22-12-2021 16:23

Manca sempre meno al match del diciannovesimo turno di Serie A tra Venezia e Lazio, formazioni entrambe desiderose di tornare a conquistare tre punti.

Per riuscirci, i padroni di casa si affideranno davanti al trio Aramu-Henry-Johnsen, mentre gli ospiti (senza Immobile) schiereranno Strakosha in porta e a Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni in attacco.

Venezia-Lazio, le formazioni ufficiali

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Kiyine, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. All. Zanetti

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Acerbi, Luiz Felipe, Radu; Milinkovic, Cataldi, Basic; Pedro, F.Anderson, Zaccagni. All. Sarri

