Serie A 2021-22, Venezia-Roma: formazioni ufficiali

07-11-2021 11:59

VENEZIA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Kiyine, Forte, Okereke. All.: Zanetti.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Mancini, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Pellegrini; Shomurodov, Abraham. All. Mourinho

Rivoluzione per la Roma: come venuto alla luce nelle ultime ore, Mourinho abbandona il 4-2-3-1 e, in attesa di conferma da parte del campo, passa alla difesa a tre, inserendo Ibañez e, in assenza degli infortunati Viña e Calafiori, schierando El Shaarawy a sinistra nel ruolo di esterno a tutta fascia.

Pellegrini ha recuperato dai problemi a un ginocchio che lo hanno estromesso dalla sfida di Conference League contro il Bodo/Glimt e parte titolare alle spalle della coppia d’attacco, che sarà formata da Shomurodov e Abraham. In panchina, dunque, sia Zaniolo che Mkhitaryan.

OMNISPORT