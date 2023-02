Serie A 2022-2023, Bologna-Inter: le probabili formazioni

Inzaghi prova a non perdere altri punti dal Napoli e punta sulla crescita di un motivato Lukaku, la vena realizzativa di Orsolini è il segreto di Thiago Motta.

26-02-2023 08:20

Sarà al Dall’Ara l’anticipo di mezzogiorno della Serie A, in campo il Bologna, reduce da un colpo di reni a Genova, e l’Inter che, dopo aver vinto a fatica, ma in maniera meritata, contro Udinese prima ed Eintracht poi, cerca di stare in scia al Napoli, ieri dominatore al Castellani.

Senza il totem Arnautovic e l’alternativa Zirkzee, i rossoblu affidano l’attacco al gambiano Barrow, supportato dal terzetto Orsolini-Ferguson-Soriano; un paio di ballottaggi in difesa, con Soumaoro e Cambiaso in vantaggio su Sosa e Kyriakoupolos. Non saranno della partita tra i nerazzurri Dimarco e Skriniar: De Vrij è favorito su Acerbi, lo stesso vale per Lukaku in attacco al fianco di Lautaro Martinez, mentre Brozovic dovrebbe incaricarsi di orchestrare il gioco.

Queste le probabili formazioni:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Dominguez, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow. Allenatore: Thiago Motta.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku. Allenatore: Inzaghi.

Dirige il Sig. Orsato.