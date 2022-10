Serie A 2022-2023, Fiorentina-Inter: le probabili formazioni

22-10-2022 10:47

Il sabato della Serie A si chiude al Franchi di Firenze, dove nel quarto anticipo dell’11ª giornata l’Inter cercherà alle 20.45 sul campo dei viola la terza vittoria consecutiva in campionato, traguardo mai raggiunto in questa stagione.

La squadra di Inzaghi si è fermata a due successi di fila, quelli di inizio stagione contro Lecce e Cremonese, e dopo aver steso Sassuolo e Salernitana è a caccia di punti pesanti per proseguire la risalita verso i primi posti e cancellare così le quattro sconfitte già rimediate in Serie A.

A quattro giorni dal match interno contro il Viktoria Plzen, che in caso di vittoria spalancherebbe all’Inter le porte degli ottavi di finale con una partita d’anticipo, il tecnico nerazzurro dovrà ancora fare a meno di Brozovic e Lukaku e riproporrà in regia Calhanoglu. In difesa c’è Acerbi con turno di riposo per Bastoni, in attacco possibile staffetta Correa-Dzeko.

Ben peggio sta la Fiorentina, che ha vinto solo una delle ultime nove partite di campionato: per Italiano, privo di Jovic e Sottil, scelte obbligate in attacco, ancora sulle spalle di Cabral e Kouamé. Torna titolare Milenkovic e Ambrabat si riprende il posto in regia,

Fiorentina-Inter, probabili formazioni.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Gonzalez, Cabral, Kouamé. All.: V. Italiano.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Correa. All.: S. Inzaghi.