Serie A 2022-2023: Juventus-Roma, le probabili formazioni

27-08-2022 10:02

Juventus-Roma, gara valevole per la 3a giornata di Serie A 2022-2023, si disputerà all’Allianz Stadium di Torino con fischio d’inizio alle 18,30. Nella metà campo bianconera, Allegri pensa a Miretti come mezzala a completamento del trio composto anche da Locatelli (al centro e Rabiot). L’impiego dal 1′, in attacco, del neoarrivato dall’Olympique Marsiglia Arkadiusz Milik non è impossibile. In difesa, Bonucci ancora ko. Sarà, in assoluto, la sfida del cuore di Paulo Dybaala, che verrà schierato sulla trequarti da José Mourinho in compagnia di Lorenzo Pellegrini alle spalle di Abraham. In mediana, spazio a Matic e Cristante. Gara affidata al fischietto della sezione di Pistoia Massimiliano Irrati.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Bremer, De Sciglio; Miretti, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. All.: Allegri

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All.: Mourinho.