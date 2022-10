Serie A 2022-2023, Roma-Napoli: le probabili formazioni

23-10-2022 08:53

Serata di gala all’Olimpico, dove la Roma proverà a mettersi in scia del Napoli ancora imbattuto.

Mourinho si affida alla difesa titolare e rilancia Spinazzola sull’esterno, con Camara che potrebbe essere la novità a centrocampo: a capitan Pellegrini è consegnata la mansione di cucitura con l’attacco, dove alle spalle di Abraham giostrerà Zaniolo squalificato in Europa League.

Spalletti, che il discorso europeo l’ha già archiviato, ha qualche dubbio per sua fortuna di abbondanza: Osimhen è in ballottaggio con Raspadori per la maglia numero 9, mentre Olivera e Politano sono favoriti su Mario Rui e Lozano come laterali di difesa e d’attacco.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Camara, Pellegrini, Spinazzola; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano (Lozano), Osimhen (Raspadori), Kvaratskhelia. All. Spalletti