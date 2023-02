Serie A 2022-2023, Sampdoria-Inter: le probabili formazioni

L'ex Stankovic deve rinunciare allo squalificato Leris, Inzaghi ritrova Brozovic e partirà con Lukaku e Lautaro davanti

13-02-2023 10:09

La Sampdoria proverà stasera alle 20:45 a fare lo sgambetto all’Inter in quel di Marassi. L’ex di turno, Dejan Stankovic, non può permettersi di perdere altri punti, ma la montagna è alta da scalare. Mancherà tra i blucerchiati lo squalificato Leris, mentre Inzaghi recupera Brozovic, che diamo in vantaggio per una maglia da titolare su Mkhitaryan, e Lukaku si candida per una maglia da titolare al fianco di Lautaro.

Ecco le probabili formazioni:

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Cuisance, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. All.: Stankovic.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku. All.: Inzaghi.