Serie A 2022-2023, Spezia-Inter: le formazioni ufficiali

Semplici punta tutto su Nzola, qualche nerazzurro rifiata: tocca a D'Ambrosio, Brozovic e Lukaku, c'è Handanovic in porta.

10-03-2023 20:03

Inizia il nuovo turno di Serie A, tocca all’Inter che martedì cercherà al Dragao il passaggio ai quarti europei.

Terza partita per Leonardo Semplici sulla panchina dello Spezia: torna Zurlowski, con Shomurodov al fianco di Nzola, imprescendibile in attacco. Tra i milanesi rifiata qualche titolare: giocano Handanovic tra i pali, D’Ambrosio in difesa, Brozovic a centrocampo e là davanti Lautaro Martinez ritrova Lukaku, decisivo contro il Porto qualche settimana fa.

Queste le formazioni ufficiali:

Spezia (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Caldara, Nikolaou; Amian, Zurkowski, Bourabia, Agudelo, Gyasi; Shomurodov, Nzola. Allenatore: Leonardo Semplici.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

Dirige il Sig. Marinelli, calcio d’inizio alle 20,45.