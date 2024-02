Le partite di oggi: Serie A, 25a giornata. Dove vedere Torino-Lecce e Inter-Salernitana

La programmazione delle gare della nona giornata di Serie A 2023-24, si parte oggi e si chiude lunedì, di seguito gli orari, le date e la diretta tv

16-02-2024 08:00

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Archiviata la prima tre giorni di coppe europee del 2024, è tempo di rituffarsi in campionato per vivere la 25a giornata di Serie A. Si parte oggi, venerdì 16 febbraio, con Torino-Lecce e Inter-Salernitana, mentre toccherà a Monza-Milan chiudere un weekend importantissimo per corsa Champions e lotta salvezza.

La situazione in classifica prima della 25esima giornata

In testa alla classifica della serie A resta saldamente l’Inter di Simone Inzaghi, a +7 sulla Juventus di Max Allegri, ma con una gara da recuperare, complice l’impegno di gennaio in Supercoppa. Bianconeri che devono guardarsi le spalle, con il Milan di Stefano Pioli ad una sola lunghezza di distanza. Nella zona calda della graduatoria, invece, sono tutte coinvolte: dal Lecce di D’Aversa alla nuova Salernitana di Liverani.

Classifica (*una partita da recuperare): Inter* 60, Juventus 53, Milan 52, Atalanta* e Bologna, 42, Roma 38, Lazio* e Fiorentina, 37, Napoli* 35, Torino* 33, Monza 30, Genoa 29, Lecce 24, Frosinone 23, Udinese 22, Empoli 21, Sassuolo* 20, Hellas Verona 19, Cagliari 18, Salernitana 13.

Le partite in programma per la 25esima giornata e dove vederle

Torino-Lecce 16 febbraio 19.00 Dazn Inter-Salernitana 16 febbraio 21.00 Dazn Sky Napoli-Genoa 17 febbraio 15.00 Dazn Hellas Verona-Juventus 17 febbraio 18.00 Dazn Atalanta-Sassuolo 17 febbraio 20.45 Dazn Sky Lazio-Bologna 18 febbraio 12.30 Dazn Sky Empoli-Fiorentina 18 febbraio 15.00 Dazn Udinese-Cagliari 18 febbraio 15.00 Dazn Frosinone-Roma 18 febbraio 18.00 Dazn Monza-Milan 18 febbraio 20:45 Dazn

Le partite sono tutte in diretta su Dazn fai qui il tuo abbonamento

Le partite di oggi, venerdì 16 febbraio

La 25a giornata di Serie A si apre con Torino-Lecce, con appuntamento alle 19 allo “Stadio Olimpico Grande Torino”. I granata vanno a caccia di punti importanti che possano tenerli vicini alla zona Europa. Diverso il discorso dei salentini, che vorranno riscattarsi dal pesante ko contro il Bologna e cercare di consolidare la loro posizione in zona salvezza.

con appuntamento alle 19 allo “Stadio Olimpico Grande Torino”. I granata vanno a caccia di punti importanti che possano tenerli vicini alla zona Europa. Diverso il discorso dei salentini, che vorranno riscattarsi dal pesante ko contro il Bologna e cercare di consolidare la loro posizione in zona salvezza. Testa a Inter-Salernitana. È un autentico testa-coda quello in programma a San Siro alle 21.00, tra la capolista e il fanalino di coda del massimo campionato italiano. Fabio Liverani sfida Simone Inzaghi.

Le partite di sabato 17 febbraio

Archiviata la pesante sconfitta con il Milan, il Napoli di Walter Mazzarri continua la sua rincorsa al quarto posto, con un occhio al Barcellona e alla Champions League. Al “Maradona” arriva il Genoa di Alberto Gilardino, tra le liete sorprese di questo campionato. Fischio d’inizio alle 15.00.

di Walter Mazzarri continua la sua rincorsa al quarto posto, con un occhio al Barcellona e alla Champions League. Al “Maradona” arriva il di Alberto Gilardino, tra le liete sorprese di questo campionato. Fischio d’inizio alle 15.00. In cerca di riscatto la Juventus di Massimiliano Allegri, chiamata a rialzarsi al “Bentegodi” di Verona contro l’Hellas di Marco Baroni , immischiata nella lotta per non retrocedere. Le certezze bianconere contro le novità gialloblù, figlie del mercato di gennaio. Si parte alle ore 18.00.

di Massimiliano Allegri, chiamata a rialzarsi al “Bentegodi” di Verona contro , immischiata nella lotta per non retrocedere. Le certezze bianconere contro le novità gialloblù, figlie del mercato di gennaio. Si parte alle ore 18.00. Alle 20.45, spazio ad Atalanta-Sassuolo, con la formazione allenata da Gian Piero Gasperini che non ha nessuna intenzione di fermarsi. Gol e spettacolo nelle ultime apparizioni. Il Sassuolo, dal canto suo, ha necessariamente bisogno di punti per allontanare la zona rossa della classifica.

Le partite di domenica 18 febbraio

Lunch match alle ore 12.30 , con Lazio-Bologna che promette spettacolo allo “Stadio Olimpico” di Roma. Gli uomini di Maurizio Sarri, reduci dalla splendida prestazione contro il Bayern Monaco, si giocano tantissimo in chiave europea. Di fronte, una delle squadre più in forma di questo campionato, reduce dal successo nel recupero con la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

, con che promette spettacolo allo “Stadio Olimpico” di Roma. Gli uomini di Maurizio Sarri, reduci dalla splendida prestazione contro il Bayern Monaco, si giocano tantissimo in chiave europea. Di fronte, una delle squadre più in forma di questo campionato, reduce dal successo nel recupero con la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Alle 15.00 , doppio appuntamento con Empoli-Fiorentina: derby toscano al “Castellani”, con la Viola che vuole immediatamente dimenticare il ko nel sentitissimo match con il Bologna. I padroni di casa, però, vivono un momento particolarmente positivo, grazie alla cura Davide Nicola.

, doppio appuntamento con derby toscano al “Castellani”, con la Viola che vuole immediatamente dimenticare il ko nel sentitissimo match con il Bologna. I padroni di casa, però, vivono un momento particolarmente positivo, grazie alla cura Davide Nicola. Sempre alle 15 ci sarà anche Udinese-Cagliari. Al “Friuli”, scontro salvezza in piena regola: bianconeri reduci dal “colpaccio” dello “Stadium”, mentre Claudio Ranieri è quasi all’ultima spiaggia sulla panchina dei sardi.

Al “Friuli”, scontro salvezza in piena regola: bianconeri reduci dal “colpaccio” dello “Stadium”, mentre Claudio Ranieri è quasi all’ultima spiaggia sulla panchina dei sardi. Alle ore 18.00 , in campo la Roma di Daniele De Rossi, impegnata allo “Stirpe” di Frosinone contro i ragazzi di Eusebio Di Francesco, ex di turno. Ghiotta opportunità per i giallorossi, che possono approfittare del confronto tra Lazio e Bologna, conoscendo già il risultato di Atalanta-Sassuolo.

, in campo la di Daniele De Rossi, impegnata allo “Stirpe” di contro i ragazzi di Eusebio Di Francesco, ex di turno. Ghiotta opportunità per i giallorossi, che possono approfittare del confronto tra Lazio e Bologna, conoscendo già il risultato di Atalanta-Sassuolo. Toccherà al Milan di Stefano Pioli chiudere il programma della 25a giornata di Serie A: allo “U-Power Stadium”, alle 20.45, sfida sempre speciale con il Monza di Raffaele Palladino, nel ricordo del presidente Silvio Berlusconi. Rossoneri in grande spolvero nell’ultimo periodo, con un secondo posto ora alla portata. Juve ad un passo e campionato ancora tutto da scrivere. Da gestire le energie psico-fisiche, tenendo conto dei playoff di Europa League con il Rennes.

Per seguire live tutte queste partite, le migliori cronache in tempo reale le trovi qui su Virgilio Sport.

Se invece vuoi vedere tutto il campionato di Serie A 2023-24 in diretta tv e streaming sottoscrivi qui il tuo abbonamento a DAZN.