Serie A, a che ora giocheranno Napoli e Inter: la Lega ha deciso

La Lega comunicherà gli orari della 37a giornata soltanto nella giornata di martedì, ma sarebbe già stata presa una decisione sulle due squadre in lotta per lo scudetto

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il campionato più incerto degli ultimi anni complica non poco il calendario. Dalla lotta scudetto a quella salvezza, passando per la corsa all’Europa, tutto è ancora in discussione a 180 minuti della fine della Serie A. Napoli e Inter giocheranno il prossimo turno in contemporanea, visto che sono separate da un solo punto in classifica. Ma a che ora scenderanno in campo domenica? Secondo quanto filtra, la Lega non avrebbe più dubbi.

Serie A, 37a giornata: quando giocheranno Napoli e Inter

I giochi sono aperti più che mai dopo il pareggio interno del Napoli col Genoa. Il vantaggio della squadra di Conte sull’Inter, che ha vinto 2-0 a Torino con le riserve dopo l’euro-impresa compiuta col Barcellona, si è ridotto a una sola lunghezza. Dunque occhi puntati sulla 37esima e penultima giornata di campionato, che – come da indicazione della Lega – andrà in scena sicuramente domenica 18 maggio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Non è stato, però, ancora comunicato l’orario, che sarà reso noto solo domani dopo i posticipi del monday night tra Venezia-Fiorentina e soprattutto Atalanta-Roma, fondamentale in chiave Champions. I partenopei dovranno vedersela al Tardini contro un Parma impegnato nella corsa salvezza dopo il ko di Empoli, mentre i nerazzurri ospiteranno la Lazio che punta al quarto posto. Insomma, incastri per cui non è affatto semplice trovare la quadra.

Clicca qui per la classifica della Serie A

La Lega ha deciso l’orario di Parma-Napoli e Inter-Lazio

In base alle ultime indiscrezioni, pare proprio che l’indicazione della Lega sia quella di far disputare i due incontri (e non solo quelli) per lo scudetto domenica 18 maggio alle 20:45 e non alle 15:00. Come già anticipato, l’ufficialità arriverà nella giornata di domani, martedì 13 maggio, quando sarà calato il sipario sulla 36a giornata e lo scenario della Serie A a due turni dalla fine sarà più chiaro (o ancora più intricato).

Sembrano, però, esserci ormai pochi dubbi: Napoli e Inter daranno vita alla penultima battaglia per il tricolore alle 20:45 di una domenica da vivere tutta d’un fiato.

Tutte le partite e gli orari della 37a giornata

Solo una partita potrebbe essere anticipata a sabato 17 maggio: si tratta di quella tra Atalanta e Genoa, ma la decisione è legata al triplice fischio dello scontro diretto con la Roma. Se la squadra di Gasperini dovesse vincere e quindi conquistare matematicamente un posto in Champions League, allora potrebbe giocare un giorno prima contro il Grifone, che non ha più obiettivi da acciuffare.

Rispetto alle indicazioni iniziali fornite nei giorni scorsi dalla Lega, Verona-Como non potrà essere invece anticipata, in quanto la vittoria dell’Empoli col Parma non ha consentito agli scaligeri di festeggiare la salvezza con tre giornate d’anticipo. C’è la possibilità concreta che tutte le rimanenti nove gare della 37a giornata si giochino in contemporanea domenica 18 maggio alle 20:45: domani sarà tutto delineato.

Serie A, la 37a giornata: