Serie A, Andrea Pirlo verso il clamoroso ritorno in panchina

14-02-2022 20:33

La Salernitana, dopo i due pareggi e le due sconfitte nelle ultime quattro partite di Serie A, ha deciso di esonerare il tecnico Stefano Colantuono, che aveva sostituito a stagione in corso l’ex allenatore Fabrizio Castori, fautore della promozione dalla Serie B. Lo riportano Gianluca Di Marzo e Sky Sport, in attesa del comunicato della società campana. Per quanto riguarda il sostituto si stanno facendo molti nomi, ma quello che al momento sembra in pole position è Andrea Pirlo, libero dopo l’esonero alla Juventus.

Salernitana, esonerato Stefano Colantuono

Il tecnico romano è stato rimosso in queste ore dalla guida della prima squadra della Salernitana. Subentrato all’ex tecnico Fabrizio Costori, il quali aveva racimolato la miseria di quattro punti nelle prime otto giornate di Serie A, Colantuono non è riuscito a dare la scossa a una squadra completamente ribaltata nel mercato invernale.

Dal nono turno all’1-1 di domenica contro il Genoa sono passate ben 15 giornate, e i punti racimolati fino a questo momento da Colantuno sono appena nove. Troppo pochi per permettere alla Salernitana di salvarsi, tanto che i campani si trovano ancora all’ultimo posto della classifica con 13 punti, meno due dal Cagliari e meno otto da Cagliari e Venezia, quota che per i lagunari vuol dire 16° posto e salvezza.

Salernitana, Pirlo il pole per la panchina ma attenzione a Davide Nicola

In queste ore il presidente della Salernitana Iervolino sta contattando personalmente alcuni allenatori per saggiare la disponibilità di questi ultimi a sposare l’ambizioso progetto campano. Il nome che circola maggiormente, ripreso sia da Di Marzio che da Sky Sport, è quello di Andrea Pirlo, libero dopo l’esonero dalla Juventus.

Il maestro, vincitore di una Supercoppa Italiana e di una Coppa Italia alla guida della Vecchia Signora accetterebbe anche la Serie B, ma chiederebbe un contratto lungo. Sabatini sta ragionando, ma sta valutando anche l’ipotesi di affidarsi all’ex allenatore dell’Udinese Davide Nicola.

Salernitana, la lotta per la Serie A sarà molto complicata

Già nel pomeriggio di oggi si erano rincorse voci su un possibile esonero del tecnico romano e sull’eventuale contatto con Pirlo, dopo che alcuni tecnici come Gattuso, Delio Rossi e Ranieri avevano già rifiutato le prime avances.

Certo è che, chiunque finisca sulla panchina campana, avrà un lavoro enorme da compiere per salvare la Salernitana, una squadra rivoluzionata in questo mese e reduce da due cambi di allenatore in stagione. Con tutta la buona volontà che ci si può mettere, il lavoro del prossimo tecnico sarà enorme.

