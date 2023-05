Serie A, anticipi e posticipi ultima giornata: domenica sera i match che decidono il campionato

La Lega Serie A ha comunicato anticipi e posticipi dell’ultima giornata di campionato: l’Inter in anticipo sul capo del Torino sabato alle 18.30, la corsa per la salvezza si decide domenica alle 21 con i match Roma-Spezia e Milan-Verona

29-05-2023 12:48

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Ultimo giro di giostra per il campionato di serie A che nel fine settimana gioca la sua ultima giornata e chiude definitivamente i battenti. Ma sarà un ultimo turno ancora ricco di tensione visto che in ballo ci sono ancora diversi verdetti a cominciare dalla lotta per la salvezza che vede lo scontro a distanza tra Spezia e Verona.

Serie A: la Fiorentina anticipa al venerdì, l’Inter al sabato

L’ultimo turno della serie A comincia con il match in programma venerdì alle ore 21 tra Sassuolo e Fiorentina. La formazione di Italiano avrà così a disposizione qualche giorno in più di tempo in vista della finale di Conference League contro il West Ham in programma il 7 giugno alla Eden Arena di Praga. Anticipo anche per l’Inter che chiude il suo campionato con la sfida sul campo del Torino in programma sabato alle 18.30 per poi concentrare tutti i suoi sforzi sulla finale di Champions in programma il 10 giugno a Istanbul contro il Manchester City.

Serie A: domenica alle 21 si decide la corsa salvezza.

Due squadre per un posto in serie A: Spezia e Verona si giocano le chance di rimanere nella massima serie nell’ultima giornata di campionato e chissà magari tutto potrebbe essere rimandato anche allo spareggio. Si giocano domenica sera gli incontri chiave con l’Hellas Verona che sarà ospite del Milan al San Siro alle ore 21 e si gioca in contemporanea anche il match tra Roma e Spezia allo stadio Olimpico. Sempre domenica alle 21 si giocano anche gli incontri tra Atalanta e Monza, Lecce e Bologna, ed Udinese-Juventus.

Ultima giornata Serie A: ridotti i limiti di tolleranza

A completare la giornata ci sono gli anticipi di sabato sera alle 21 tra Cremonese e Salernitana e tra Empoli e Lazio. Nessuna partita è in programma domenica alle 15, mentre il Napoli scenderà in campo per l’ultima gara del suo campionato e per la festa conclusiva della stagione domenica alle 18.30 contro la Sampdoria. La Lega Serie A ha anche stabilito che nell’ultima giornata per le gara Atalanta-Monza, Milan-Verona, Roma-Spezia e Udinese-Juventus, i limiti di tolleranza è ridotto a 5 minuti. In palio non solo la salvezza di Spezia e Verona, ma anche le posizioni di Atalanta, Roma e Juventus che si giocano le posizioni che valgono Europa League e Conference League.