Serie A, Barella sprona l'Inter: "Non dobbiamo più fare errori"

09-12-2022 12:29

In una intervista alla Gazzetta dello Sport Nicolò Barella traccia un confronto tra i portieri della squadra nerazzurra, caricando il compagno di squadra Lukaku: “Handanovic per 10 anni ha avuto un livello da primi tre portieri mondiali, Onana è un portiere differente: è moderno, abile nel gioco con i piedi, ha personalità. L’Inter di Conte ruotava attorno a Lukaku, il suo addio a ritiro inoltrato è stato una botta: adesso lui deve inserirsi nel tipo di gioco c e reattività.he abbiamo sviluppato senza di lui l’anno passato. Siccome ha voglia di dare una dimostrazione ai critici, sono sicuro che tornerà alla grande”.

La stagione del centrocampista sardo è sfavillante dal punto di vista di assist e realizzazioni, ma la Beneamata è attardata in Serie A: “Chi vince il campionato ha equilibrio e compie pochi errori, il Napoli sinora non ne ha commessi e noi parecchi. A un certo punto ci siamo riuniti per capire la strada da intraprendere e i risultati sono diversi adesso, sbagliavamo a livello di approccio: credevamo bastasse entrare in campo per vincere, che quanto fatto e vinto in precedenza fosse sufficiente