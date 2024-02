Serie A, le gare di oggi: Bologna-Fiorentina, orario, formazioni e dove vederla in tv o streaming

Tutto pronto per il recupero della 21esima giornata di Serie A tra Bologna e Fiorentina: fischio d'inizio alle 19 al Dall'Ara. Le probabili scelte degli allenatori

14-02-2024 09:00

È il momento del recupero della 21esima giornata di Serie A per Bologna e Fiorentina. Il derby dell’Appennino, posticipato lo scorso 21 gennaio per l’impegno della Viola in Supercoppa, si disputerà oggi, mercoledì 14 febbraio: calcio d’inizio alle 19 allo stadio Dall’Ara. In palio punti importanti per le due squadre, entrambe con l’obiettivo di centrare un posto in zona Europa: attualmente i felsinei sono quinti con 39 punti, mentre i gigliati sono settimi a quota 37. Di seguito, le possibili scelte degli allenatori e dove seguire il match in diretta tv e streaming.

Bologna-Fiorentina, dove vederla in diretta tv e streaming

La gara tra Bologna e Fiorentina, valida per la 21esima giornata di Serie A, è in programma oggi, mercoledì 14 febbraio, con calcio d’inizio alle 19. La sfida sarà visibile in diretta streaming su DAZN, ma sarà disponibile anche sul canale Zona DAZN al 214 di Sky. Non sarà possibile seguire la partita in maniera gratuita.

Partita Serie A: Bologna-Fiorentina

Bologna-Fiorentina Data e orario: mercoledì 14 febbraio ore 19

mercoledì 14 febbraio ore 19 Diretta streaming: DAZN

La probabile formazione del Bologna

Il Bologna è reduce da due vittorie consecutive, conquistate rispettivamente contro Sassuolo e Lecce. Per la sfida contro la Fiorentina è in dubbio Calafiori, uscito acciaccato dalla sfida contro i pugliesi. Thiago Motta dovrebbe far riferimento al 4-2-3-1, con Skorupski tra i pali e la difesa composta dai due centrali Beukema e Lucumì, insieme agli esterni Posch e Kristiansen. In mezzo al campo tornerà dalla squalifica Aebischer, che potrebbe prendere il posto di Fabbian e collocarsi accanto a Freuler. Sulla trequarti, invece, Orsolini, Ferguson e Saelemaekers con Zirkzee centravanti.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristianes; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All.: Thiago Motta.

La probabile formazione della Fiorentina

Anche la Fiorentina ha rialzato il capo dopo risultati poco soddisfacenti. La Viola è reduce dal pokerissimo rifilato al Frosinone e si appresta a tentare il sorpasso in classifica proprio sul Bologna. Italiano dovrà fare a meno dello squalificato Martinez Quarta, dunque, davanti al portiere Terracciano ci saranno Milenkovic e Ranieri al centro della difesa, insieme agli esterni Kayode, in ballottaggio con Faraoni, e Biraghi probabilmente al posto di Parisi, alle prese con una tonsillite. A centrocampo Arthur e Duncan, mentre sulla trequarti ci saranno Ikoné, Bonaventura e Gonzalez. Davanti ci sarà Belotti.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Belotti. All.: Italiano.

