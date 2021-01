Serie A: colpaccio della Lazio a Bergamo, tris del Genoa

Dolce vendetta per la Lazio nella ventesima giornata di Serie A: la squadra di Simone Inzaghi supera per 3-1 in trasferta l’Atalanta al Gewiss Stadium e si riscatta dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, subita in settimana dagli uomini di Gasperini. I biancocelesti firmano l’impresa di Bergamo grazie ai gol di Marusic con uno spettacolare destro a giro al 3′, di Correa al 51′ su assist di Immobile in contropiede, e di Muriqi all’82’. Agli orobici non basta la rete di Pasalic al 79′.

Grazie a questo successo i capitolini salgono al quinto posto in classifica, scavalcando proprio l’Atalanta, sesta.

Genoa straripante nella sfida salvezza a Crotone: la squadra di Ballardini si impone per 3-0 grazie alla doppietta di Mattia Destro e al gol di Czyborra, il tutto in 50′. I pitagorici restano fanalino di coda della classifica, il Grifone si allontana dalla zona calda, ora è a +6 sulla terzultima.

Beffato il Cagliari, raggiunto dal Sassuolo sull’1-1 al 95′: Joao Pedro al 75′ porta in vantaggio i rossoblu al Sant’Elia, ma Boga li riacciuffa allo scadere. Per Di Francesco solo la consolazione di aver interrotto la striscia di 6 sconfitte di fila.

I risultati delle partite del pomeriggio di Serie A

Atalanta-Lazio 1-3

3′ Marusic (L), 51′ Correa (L), 79′ Pasalic (A), 83′ Muriqi (L)

Cagliari-Sassuolo 1-1

75′ Joao Pedro (C), 95′ Boga (S)

Crotone-Genoa 0-3

24′ Destro (G), 29′ Czyborra (G), 51′ destro (G)

OMNISPORT | 31-01-2021 16:57