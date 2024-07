Serie A, come cambiano orari e scelte di Dazn e Sky: dove vedere il lunch match delle 12.30

Ecco come cambia il nostro campionato in rapporto alle emittenti televisive. Più potere a Sky e Dazn nella suddivisione dei big match

Siamo ancora in piena estate ma la stagione calcistica è già alle porte. Oggi verrà svelato il nuovo calendario, intanto le piattaforme televisive si stanno già suddividendo il ricco palinsesto. Ci saranno novità per quanto riguarda la Serie A. Dazn e Sky restano le protagoniste e così sarà per i prossimi 5 anni ma cambieranno le modalità e l’ordine con le quali le due emittenti sceglieranno le partite da trasmettere. Nessuna novità, invece, sulla quantità con Dazn che avrà l’intero pacchetto e Sky tre gare a turno.

Il bando sentenzia: nuova divisione tra le due emittenti

Ecco cosa precisa nello specifico il bando sui diritti tv: “La presente sezione disciplina le modalità con cui i Licenziatari dei Pacchetti 15terA e 15terB hanno il diritto di esercitare la scelta dei c.d. “Pick” ovvero la distribuzione delle Gare tra i Licenziatari nel rispetto del calendario pubblicato in ciascuna Stagione Sportiva dalla Lega Serie A, degli slot orari attribuiti ai diversi Pacchetti e delle altre previsioni di cui al paragrafo 8.4 dell’Invito“.

La suddivisione dei big match e cosa cambia

Cosa cambia in sostanza? Per Sky saranno confermate le gare di sabato e lunedì alle 20:45 con anticipo e posticipo del Monday Night. Al posto della partita della domenica alle 12.3o, invece, ci sarà quella delle 18 dello stesso giorno. Oltre a questa novità le due emittenti potranno gestire autonomamente i big match, sedendosi a tavolino e concordarne la messa in onda. Naturalmente in anticipo e con comunicazioni fatte per tempo. I top match sono considerati 20 in totale e tengono conto dei confronti diretti delle cosiddette big. Ricordiamo, comunque, che anche questi saranno in co-esclusiva e pertanto sempre su Dazn.

Serie A sempre più spezzettata. Ecco una giornata tipo:

Nel complesso sarà una Serie A sempre più spezzettata. Si giocherà in pratica per l’intero weekend con un programma fisso dal venerdì al lunedì per consentire alle TV di coprire quanto più possibile il proprio palinsesto e permettere gli spettatori di godersi a fondo lo spettacolo. Nella speranza che spettacolo sia davvero e che il livello e la competitività del nostro calcio si alzino sempre più. Ecco come verrà strutturato il calendario di una giornata tipo con relativa copertura TV:

Venerdì, ore 20.45 – slot DAZN

Sabato, ore 15.00 – slot DAZN

Sabato, ore 18.00 – slot DAZN

Sabato, ore 20.45.00 – slot DAZN e Sky

Domenica, ore 12.30 – slot DAZN

Domenica, ore 15.00 – slot DAZN

Domenica, ore 15.00 – slot DAZN

Domenica, ore 18.00 – slot DAZN e Sky

Domenica, ore 20.45 – slot DAZN

Lunedì, ore 20.45 – slot DAZN e Sky