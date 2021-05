Serie A, Crotone-Fiorentina: le probabili formazioni

Crotone-Fiorentina chiude un campionato povero di soddisfazioni per entrambe le squadre. I padroni di casa sono già retrocessi con largo anticipo nel campionato cadetto, mentre gli ospiti si sono salvati non senza difficoltà. Nella sfida di andata, giocata al Franchi di Firenze, successo di misura dei viola per 2-1. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di domani sera allo stadio Ezio Scida.

Serse Cosmi dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2. La coppia d’attacco sarà formata dall’ex Napoli, Adam Ounas, e Simy. Gli esterni, con il compito di svolgere la doppia fase, saranno Pereira e Molina, mentre in mezzo al campo dovrebbero esserci Zanellato, Benali e Cigarini.

L’allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini, sceglierà il consueto 3-5-2 visto nelle ultime uscite. La coppia d’attacco sarà formata da Vlahovic e Ribery. Gli esterni, con il compito di svolgere sia la fase difensiva che quella offensiva, saranno Venuti e Biraghi.

PROBABILI FORMAZIONI

Crotone (3-5-2): Festa; Magallan, Marrone, Djidji; Pereira, Zanellato, Cigarini, Benali, Molina; Ounas, Simy. All. Cosmi

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Iachini

OMNISPORT | 21-05-2021 09:35