Serie A femminile – La Roma non si ferma più, Pomigliano ko: 2-0

26-11-2022 15:48

Onore al Pomigliano ma a vincere è ancora la Roma: 2-0 il risultato al termine di una partita dove il cinismo giallorosso viene premiato con i tre punti.

Nel primo tempo la squadra di casa non sembra patire le fatiche di Champions ed al 45’ passa in vantaggio grazie a Serturini.

La ripresa si apre con il super intervento di Caesar che dice di no a Verena Amorin mettendo a referto una prodezza che salva il risultato. I conti li chiude come sempre Valentina Giacinti che in pieno recupero, da vera bomber d’area, sigla il 2-0 e chiude i conti.

Prossimi impegni per Bartoli & co la sfida in casa del Milan, poi spazio ancora alla Champions League con il ritorno in casa del Wolfsburg.

Per Pomigliano, invece, arriva la Sampdoria, l’occasione potrebbe essere quella dell’aggancio in classifica.