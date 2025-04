Fiorentina-Parma 0-0 pagelle: Kean divora l'aggancio all'Europa, blackout Fagioli che scatena il Franchi

Bene Mandragora, sufficienti Gudmundsson e De Gea. Flop Kean che sbaglia tutto e blackout totale per Fagioli che però viene incoraggiato dal pubblico

Si allontana il sogno Europa per la Fiorentina. Secondo pareggio consecutivo per la Viola che in casa, contro il Parma, si ferma sullo 0-0. L’occasione più importante della gara arriva dopo appena tre minuti con Bernabé che sfiora il gol, decisiva la parata di De Gea, ma poi poco o nulla nel resto dei 90′. La Fiorentina resta superiore in termini di possesso palla, ma gli ospiti sono apparsi decisamente più pimpanti, a tratti anche pericolosi in area con Bonny. Dopo il buio pesto dei primi 45′ di gioco, la Viola si accende nel secondo tempo ma non trova la rete per sbloccare la gara: al 53′ Mandragora serve un passaggio in profondità per Kean ma l’attaccante della Nazionale sbaglia tutto a tu per tu con Suzuki.

L’unica – ma breve – gioia per la squadra di Palladino arriva al 73′ con Richardson che segna ma in fuorigioco. La Fiorentina si ferma all’ottavo posto a quota 53 punti. In negativo, inoltre, si segnala la prestazione di Nicolò Fagioli (di nuovo nella bufera delle scommesse illegali): blackout totale del centrocampista Viola che viene bocciato dopo 70′ ma, al momento della sostituzione, viene incoraggiato dagli applausi del Franchi. Il Parma resta al 16° posto a quota 28 punti a soli +2 dal Lecce.

Fiorentina-Parma, la chiave tattica della gara

Entrambe le squadre si schierano a specchio con il 3-5-2. Tra le scelte di Palladino c’è ancora Parisi a sinistra, in avanti giocano Gudmundsson e Kean. In difesa panchina per Comuzzo, c’è Pongracic con Marì e Ranieri. Confermato Fagioli in mediana.

Chivu, invece, sceglie a sorpresa di mandare in panchina Man, in avanti c’è dunque Pellegrino con Bonny. Cambio modulo con Delprato e Valeri a tutta fascia, in difesa c’è Leoni dal 1′ con Valenti e Vogliacco.

La squadra di Palladino (in tribuna per squalifica) tenta di costruire il gioco dal basso per tentare di andare in profondità sugli esterni. Il Parma, invece, resta compatto e non intende scoprirsi: giusto qualche contropiede per tenere vive le speranze di vittoria.

Palladino boccia Fagioli dopo 70 minuti

Dopo gli ulteriori sviluppi delle indagini della Procura di Milano, sul caso scommesse illegali, Nicolò Fagioli sembra essere riprecipitato mentalmente. Mai brillante nel corso di Fiorentina-Parma ma, anzi, scolastico e poco decisivo. Il tecnico della Viola prova a tenerlo in campo il più possibile, ben oltre i primi segnali di blackout ad inizio secondo tempo. Il centrocampista della Fiorentina, al momento della sostituzione, è però stato accolto da applausi di incoraggiamento da parte del pubblico del Franchi, nonostante una prestazione sottotono.

Fiorentina-Parma, curiosità: continua il restyling del Franchi

Continuano i lavori all’impianto di Firenze. Come sempre la cornice del Franchi è quella di un cantiere a cielo aperto visti i lavori di ristrutturazione in corso. Intanto si iniziano a intravedere le prime migliorie del restyling dello stadio, in particolare nel parterre di Maratona, dove sono iniziati i lavori per la profilatura delle sedute.

I top e flop della Fiorentina

Mandragora 6.5. Poco pulito nell’uno contro uno, abile invece nei passaggi e soluzioni in profondità per i compagni: al 53′ lancia Kean verso la porta a tu per tu con Suzuki.

pulito nell’uno contro uno, abile invece nei passaggi e soluzioni in profondità per i compagni: al 53′ lancia Kean verso la porta a tu per tu con Suzuki. Gudmundsson 6. Cresce nel secondo tempo nel ritmo e nelle giocate individuali.

Cresce nel secondo tempo nel ritmo e nelle giocate individuali. De Gea 6. Al 61′ si immola su Bonny che da distanza ravvicinata fallisce l’occasione del gol.

Al 61′ si immola su Bonny che da distanza ravvicinata fallisce l’occasione del gol. Kean 5.5. Al 53′ si divora la prima vera occasione gol: su un pallone in profondità di Mandragora, a tu per tu con Suzuki, tira rasoterra di destro di poco al lato.

Al 53′ si divora la prima vera occasione gol: su un pallone in profondità di Mandragora, a tu per tu con Suzuki, tira rasoterra di destro di poco al lato. Fagioli 5. Scolastico nelle giocate, non decisivo nel corso della gara. Cerca solo la soluzione più facile e vicina, per evitare l’errore, e quando tenta i traversoni lunghi li sbaglia tutti.

I top e flop del Parma

Bernabé 6. Ha subito il maggior numero di falli durante tutta la partita (3). Infallibile nei passaggi, resta nel vivo della manovra offensiva.

Ha subito il maggior numero di falli durante tutta la partita (3). Infallibile nei passaggi, resta nel vivo della manovra offensiva. Suzuki 6.5. Tre parate in totale, due delle quali decisive.

Tre parate in totale, due delle quali decisive. Del Prato 6. Gioca da quinto destro di centrocampo. Preferisce tenere a bada Parisi anziché spingere sulla fascia.

Gioca da quinto destro di centrocampo. Preferisce tenere a bada Parisi anziché spingere sulla fascia. Pellegrino 5. Ammonito. Ha perso più scontri individuali nel corso della gara (7).

