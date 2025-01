Genoa-Parma 1-0 pagelle: Frendrup gol con carambola, Balotelli silurato. Suzuki non basta, Pecchia nei guai

Top e flop: Miretti inventa, Frendrup realizza il gol-partita, Vasquez illude; ai parmigiani non bastano le parate di Suzuki, Del Prato sfortunato

Frendrup fa volare il Genoa di Vieira. Dopo poco più di un’ora di gioco è il centrocampista danese a sbloccare la gara e trovare il gol vittoria al Ferraris contro il Parma. Basta l’1-0 ai liguri per vincere una partita – dinanzi al suo nuovo presidente Sucu – con poche occasioni gol a causa dei blocchi super difensivi degli emiliani. Beffata la squadra di Pecchia che rinuncia a costruire gioco pur di mantenere la compattezza tra reparti: al 65′ Miretti sulla corsia sinistra vede l’inserimento in area di Frendrup che trova la rete del vantaggio grazie ad una deviazione fortuita di Del Prato che inganna Suzuki, fino ad allora insuperabile.

Per l’ennesima gara consecutiva, il tecnico Vieira silura Balotelli e lo tiene in panchina per tutti e 90 i minuti. I liguri agganciano la Roma in classifica – momentaneamente al 10° posto – a quota 23 punti. Il Parma, invece, resta in bilico ma ancora non in zona retrocessione: 17° posto a quota 19 punti in Serie A.

Genoa-Parma, la chiave tattica della partita

Il Genoa passa dal 4-3-3 al 4-1-4-1. Le scelte di Vieira: confermato Thorsby in mediana con Badelj e Frendrup. Out Vitinha, in avanti giocano Miretti e Zanoli sulle corsie laterali a sostegno di Pinamonti. Il tecnico dei rossoblù continua a putare su De Winter. Fuori, ancora una volta, Balotelli.

Il Parma di Pecchia conferma il solito 4-2-3-1: parte dalla panchina Man, al suo posto c’è Almqvist a completare il terzetto di fantasisti con Hernani e Mihaila alle spalle di Bonny, preferito a Cancellieri. Confermato Valenti in difesa.

I padroni di casa, grazie al loro assetto tattico, cercano di far aprire maggiormente sulle corsie gli avversari. Infatti, il Genoa di Vieira cerca continue sovrapposizioni sulle fasce attraverso anche gli inserimenti in area dei centrocampisti. Il Parma, invece, preferisce restare compatto nelle vie centrali e non riesce a sfruttare la profondità dei suoi esterni d’attacco che restano troppo bassi.

Genoa, Dan Sucu debutta al Ferraris con una sciarpa rossoblù

Debutto tra i tifosi per Dan Sucu. Dopo aver assistito al pareggio per 0-0 al Via del Mare di Lecce, il nuovo proprietario del Genoa è stato quest’oggi presente al Ferraris per la sfida contro il Parma. Per il neo presidente dei liguri si tratta dunque della prima apparizione davanti ai tifosi rossoblù, accolto con entusiasmo dai 30mila spettatori accorsi a Marassi per sostenere la squadra di Patrick Vieira.

Prima di prendere posto in tribuna, l’imprenditore rumeno che ha acquistato il 77% delle azioni del Genoa lo scorso dicembre, è sceso sul prato del Ferraris indossando la sciarpa rossoblù ed è stato accompagnato dall’amministratore delegato Andres Blazquez.

Intervistato da Sky, prima della partita, il patron ha detto: “Sono pronto per la presidenza. Per un azionista di maggioranza è normale assumere la carica di presidente ed essere implicato nelle attività giornaliere del club”.

I top e flop del Genoa

Frendrup 7. Sblocca la gara: si inserisce in area al 65′ e con un destro, indirizzato sul secondo palo, trova la deviazione fortuita di Del Prato che inganna Suzuki nella traiettoria.

Miretti 6.5. Abile nel servire al 65′ l'assist a Frendrup che si era inserito in area.

Vasquez 5.5. Nel primo tempo ha in area l'occasione per sbloccare il risultato ma per due volte consecutive trova la pronta respinta di Suzuki che salva. Non si esalta in fase difensiva.

I top e flop del Parma

Suzuki 6. Nel primo tempo salva due volte su Vasquez; sul gol subito al 65′ viene ingannato dalla traiettoria fortuita generatasi dalla deviazione di Del Prato.

Del Prato 5.5. Sfortunato al 65′ quando concede troppo spazio in area a Frendrup e devìa la palla in rete, a causa di una deviazione, sul tiro del centrocampista danese.

Dennis Man 5.5. Entra al 72′ ma non riesce a sovvertire le sorti del match: resta troppo statico sulla corsia destra e non guadagna profondità.

