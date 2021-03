Serie A, Genoa-Udinese: la cautela di Davide Ballardini

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, parla in vista della sfida contro l’Udinese ai microfoni di Genoa Channel. Il Genoa non ha vinto nessuna delle ultime nove gare di Serie A contro l’Udinese (3N, 6P), solo contro la Roma (14) ha una serie di incontri più lunga in corso senza successi tra le squadre attualmente nella competizione.

Genoa e Udinese sono distanziate 5 punti in classifica: i bianconeri sono avanti con 32 punti, mentre il Genoa è fermo a 27. Queste le parole di Ballardini:

“Credo in una grande condizione mentale, fisica e tecnica perché ultimamente hanno fatto delle grandissime prestazioni contro squadre importanti. Hanno dimostrato come squadra e come giocatori di essere molto competitivi, di stare bene. Troveremo una squadra che è al pieno della condizione fisica, tecnica e mentale. Il Genoa per me sta bene. E’ una squadra che è in salute. Bisogna che non diamo troppa confidenza nelle nostre qualità e nel nostro essere squadra perché se non siamo così attenti, umili, se non abbiamo quella generosità e anche quella qualità che abbiamo dimostrato diventiamo una squadra che non è così forte come abbiamo dimostrato di essere”.

Una parola anche sui prossimi avversari, l’Udinese di Luca Gotti. L’Udinese non ha trovato il successo in sette delle ultime otto gare esterne in Serie A (4N, 3P), chiudendo le due più recenti in parità; l’ultima volta che i friulani hanno pareggiato tre trasferte di fila nel massimo campionato è stata nel nell’ottobre 2011:

“De Paul è un giocatore di uno spessore diverso. Ma l’Udinese ha tanti giocatori di grande personalità, forza e qualità. Loro sono dei maestri nella scelta dei giocatori. Troveremo una squadra che in tutti i reparti ha dei giocatori di notevole spessore. Lo hanno dimostrato contro le squadre come Inter e Milan di avere una forza e una personalità straordinarie. Perin e Pandev? Sono recuperati, pensiamo di sì. Poi domattina faremo un altro allenamento. Ma ad oggi sono recuperati. Stanno bene”.

