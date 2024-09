Serie A, Giudice Sportivo: stangata per Cagliari e Napoli dopo gli scontri, due calciatori squalificati

Le decisioni dopo i fatti dell'Unipol Domus, che hanno provocato l'interruzione della gara. Sul campo, una buona e una cattiva notizia per Fabio Pecchia.

All’indomani dei due posticipi del lunedì, la Lega Calcio ha reso ufficialmente note le decisioni del giudice sportivo, relative ai provvedimenti presi dalla classe arbitrale nel corso della 4a giornata della Serie A 2024-25. Ecco chi salterà il quinto turno di campionato e quali sono state le società multate per intemperanze dei propri tifosi.

Serie A, i calciatori squalificati per la 5a giornata

Risultano appena due i calciatori squalificati in vista della 5a giornata della Serie A 2024-25. Si tratta di Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista scuola Juve acquistato dal Venezia nell’ultima sessione di mercato, espulso a San Siro contro il Milan di Paulo Fonseca. Esordio da dimenticare per Mandela Keita, alla prima apparizione nel massimo campionato italiano: il calciatore belga ha incassato due cartellini gialli nel giro di 11 minuti, guadagnando anzitempo la via degli spogliatoi e lasciando il Parma di Fabio Pecchia in inferiorità numerica. Di lì a poco, è arrivato il gol del definitivo vantaggio di Thauvin, che ha consegnato i tre punti all’Udinese, capolista dopo i primi quattro turni. I ducali, dal canto loro, recupereranno almeno Suzuki, protagonista in negativo al “Maradona” di Napoli. Sabato, alle 20.45, la sfida contro il Lecce di Luca Gotti.

Questi, dunque, i giocatori squalificati per la 5a giornata di Serie A:

Hans Nicolussi Caviglia (Venezia)

(Venezia) Mandela Keita (Parma)

Stangata per Cagliari e Napoli dopo gli scontri

Gli scontri sugli spalti, durante il primo tempo di Cagliari-Napoli, non sono passati inosservati e hanno portato ad un’autentica stangata per Cagliari e Napoli, società punite con 30.000€ di ammenda più diffida. Al club sardo “per avere suoi sostenitori posizionati nel settore denominato “Curva Sud”, al 25° del primo tempo, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, aggravando così il clima di forte tensione tra le due tifoserie, tant’è che l’Arbitro era costretto ad interrompere la gara per alcuni minuti. Successivamente, quando la situazione si stava normalizzando, anche grazie alla fattiva collaborazione del capitano della Soc. Cagliari, dal settore denominato “Curva Nord” occupato dai sostenitori del Cagliari venivano lanciati alcuni fumogeni sul terreno di giuoco ed un petardo che, esplodendo, causava il leggero stordimento di un vigile del fuoco. Alla ripresa della gara, avvenuta dopo circa sette minuti grazie anche all’intervento del capitano della Soc. Cagliari, e nel corso del secondo tempo i sostenitori del Cagliari occupanti il settore denominato “Curva Nord” lanciavano nel recinto di giuoco quattro petardi, due fumogeni e cinque bottigliette di plastica”.

Medesimo provvedimento per il Napoli di Aurelio De Laurentiis, “per avere, suoi sostenitori, esibito uno striscione e intonato cori offensivi nei confronti della tifoseria avversaria; per avere, al 25° del primo tempo, lanciato tre fumogeni, oggetti vari ed alcuni seggiolini nel settore denominato “Curva Sud” occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando il leggero ferimento di uno steward e di un tifoso avversario provocando così un clima di forte tensione tra le due tifoserie, tanto da costringere l’Arbitro ad interrompere la gara per alcuni minuti. La situazione si è normalizzata anche grazie alla fattiva collaborazione del capitano della Soc. Napoli”.

Atalanta, prima multa nel nuovo Gewiss Stadium

Ammenda anche per l’Atalanta della famiglia Percassi, dopo la prima partita casalinga della stagione nel rinnovato Gewiss Stadium di Bergamo, vinta 3-2 contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. Multa di 3.000€ “per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica sul terreno di giuoco ed una nel recinto di giuoco”.