Pagelle Parma-Udinese 2-3: follia di Keita, super Thauvin guida la rimonta, il Var regala la vetta a Runjaic

Top e flop della partita Parma-Udinese, valevole per la 4° giornata di serie A 2024/2025: incredibile al Tardini, sotto di due reti i bianconeri ribaltano i ducali in mezzora

Incredibile al Tardini: l’Udinese sfrutta il blackout del Parma propiziato dal rosso a Keita e in mezzora ribalta i ducali. Da 2-0 a 2-3 con un Thauvin eccezionale, che, con la sua doppietta, regala il primo posto ai friulani. Pecchia mastica amaro, Runjaic indovina tutti i cambi e si gode la vetta della classifica con il sorpasso ai danni del Napoli.

Parma-Udinese, partenza sprint dei ducali

Ai padroni di casa bastano 2′ per sbloccare il risultato: sugli sviluppi di un corner, cross teso in mezzo di Mihaila, Karlstrom sbaglia il tempo d’intervento e Delprato ribadisce in rete trovando il suo primo gol in Serie A. Dopo uno spunto di Man, la risposta dell’Udinese è in una sforbiciata da urlo di Thauvin che termina non di molto a lato su traversone perfetto di Kamara.

Coulibaly rischia la fritta, Bonny letale

I bianconeri alzano il baricentro alla ricerca del pareggio, ma, al 28′, è il Parma che rischia di farsi male da solo. Nel tentativo (non riuscito) di rinviare lontano il pallone, Coulibaly alza un campanile verso la sua porta: decisivo il riflesso di Chichizola che riesce a salvare la sua porta con la complicità della traversa da quello che sarebbe stato un autogol clamoroso. Poco prima dell’intervallo i padroni di casa trovano la rete del raddoppio. Man serve Bonny in area, il centravanti prende il tempo a Bijol e supera ancora Okoye. Gli ospiti non si danno certo per vinti: Thauvin inventa per Lucca e il suo tiro in diagonale si stampa sul palo.

Runjaic cambia l’Udinese e rientra in partita

Doppio cambio a inizio ripresa tra i bianconeri: Kabasele ed Ekkelenkamp prendono il posto di Giannetti e Payero. La rivoluzione di Runjaic giova all’Udinese che accorcia subito le distanze: il solito Kamara mette in mezzo e stacco imperioso di Lucca, 2-1. Il tecnico friulano non sbaglia un colpo: toglie a sorpresa Lucca per inserire Davis e l’inglese incide immediatamente con la sponda di testa per Thauvin, che fa 2-2.

La follia di Keita che lascia il Parma in dieci

Esordio peggiore nella massima serie non poteva avere, Keita. Al 55′ Pecchia decide di affidarsi al 22enne ex Anversa per avere più sostanza in mezzo al campo, ma in realtà la mossa si rivela un boomerang: in dieci minuti il belga si becca due gialli e viene espulso. Così gli emiliani spianano la strada ai friulani.

Il Var consente all’Udinese di completare la rimonta

Con l’uomo in più gli ospiti ci credono e trovano la rete del sorpasso. Altro cross meraviglioso di Kamara, altra sponda di Davis, miracolo di Chichizola su un tiro ravvicinato e poi tap in vincente di un Thauvin incontenibile. Il gol è inizialmente annullato da Abisso per una posizione di fuorigioco, poi cancellata dopo l’intervento del Var. In poco meno di mezzora l’Udinese completa una rimonta impensabile dopo il primo timpo.

Top e flop del Parma

Bonny 6,5: Il secondo sigillo in campionato è da centravanti puro: si beve Bijol e indovina l’angolino. Che avvio di stagione per il francese classe 2003.

Il secondo sigillo in campionato è da centravanti puro: si beve Bijol e indovina l’angolino. Che avvio di stagione per il francese classe 2003. Delprato 6,5: Da portiere improvvisato col Napoli a bomber: gli bastano 120 secondi per realizzare il suo primo gol in Serie A. Bravo, lucido e freddo: il 24enne di Bergamo sfrutta l’errore di posizionamento di Karlstrom per superare Okoye.

Da portiere improvvisato col Napoli a bomber: gli bastano 120 secondi per realizzare il suo primo gol in Serie A. Bravo, lucido e freddo: il 24enne di Bergamo sfrutta l’errore di posizionamento di Karlstrom per superare Okoye. Mihaila 6,5: Il cross teso per Delprato è un cioccolatino che non viene sprecato dal compagno di squadra.

Il cross teso per Delprato è un cioccolatino che non viene sprecato dal compagno di squadra. Coulibaly 5: Troppo superficiale quando svirgola un pallone in area sfiorando un autogol degno del ‘Mai dire gol’ dei tempi d’oro. Si lascia sovrastare da Davis.

Troppo superficiale quando svirgola un pallone in area sfiorando un autogol degno del ‘Mai dire gol’ dei tempi d’oro. Si lascia sovrastare da Davis. Circati 4,5: Male, molto male in copertura su Lucca. Lascia all’attaccante tempo e spazio per colpire.

Male, molto male in copertura su Lucca. Lascia all’attaccante tempo e spazio per colpire. Keita 4: Esordio da incubo: due gialli in dieci minuti e inevitabile cartellino rosso.

