Serie A, i risultati: vincono Napoli, Lazio e Verona

Vincono Napoli, Lazio e Verona nelle partite del pomeriggio della diciassettesima giornata di Serie A.

La squadra di Gattuso passa ad Udine per 2-1: al 15′ Insigne sblocca il risultato su calcio di rigore assegnato per fallo di Bonifazi su Lozano. Poco dopo Ringhio perde Manolas per infortunio, gli azzurri sfiorano il raddoppio con Lozano e Petagna. Al 27′ Rrahmani commette un grave errore sbagliando il retropassaggio per Meret, ne approfitta Lasagna che firma il pareggio.

Nella ripresa i partenopei si sbilanciano alla ricerca della vittoria e mancano il 2-1 con Insigne, l’Udinese in contropiede fa paura con Lasagna e De Paul. Nel finale Bakayoko di testa sugli sviluppi di una punizione di Mario Rui fa esultare i campani, che grazie a questa vittoria salgono momentaneamente al quarto posto con l’Atalanta a 31 punti.

La Lazio piega per 2-0 il Parma e centra la seconda vittoria di fila, riavvicinandosi alla zona Europa. Dopo un primo tempo divertente ma privo di reti, nella ripresa è Luis Alberto a sbloccare il match sfruttando un ottimo suggerimento di Lazzari al 55′. Al 67′ Caicedo chiude la partita finalizzando una bella azione di Milinkovic-Savic. Quinta sconfitta di fila per i crociati, penultimi.

Nel terzo match del pomeriggio il Verona piega per 2-1 il Crotone in casa grazie alle reti di Kalinic e Dimarco: in classifica l’Hellas è ora nono a -2 dalla zona Europa, calabresi sempre ultimi a nove punti.

Serie A, i risultati

Parma-Lazio 0-2

55′ Luis Alberto (L), 67′ Caicedo (L)

Udinese-Napoli 1-2

15′ rig. Insigne (N), 27′ Lasagna (U), 90′ Bakayoko (N)

Verona-Crotone 2-1

16′ Kalinic (V), 25′ Dimarco (V), 55′ Messias (C)

OMNISPORT | 10-01-2021 16:58